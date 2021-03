Dodici tablet donati agli ospedali e al territorio della Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 25 marzo 2021, 15:14

Nel dettaglio: Bagni di Lucca 2, Borgo a Mozzano 4, Castelnuovo di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Fosciandora 1, Pieve Fosciana 1, Sillano Giuncugnano 1

giovedì, 25 marzo 2021, 14:49

Il piccolo comune di Fosciandora, finora, aveva rappresentato un’oasi felice nella Valle del Serchio per quanto riguarda la diffusione del covid, con soli 4 casi riscontrati dall’inizio della pandemia: tutti casi, peraltro, legati a situazioni esterne, come i primi casi, due studenti dell’Istituto Isi di Borgo a Mozzano

giovedì, 25 marzo 2021, 14:10

In Toscana sono 187.273 i casi di positività al Coronavirus, 1.518 in più rispetto a ieri (1.452 confermati con tampone molecolare e 66 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 25 marzo 2021, 12:18

Maria Teresa Leone, consigliere della provincia di Lucca con delega alle pari opportunità, è consapevole che senza un impegno governativo radicale su questo fronte difficilmente si potrà 'rimediare'

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:10

Ieri sera si è tenuto il terzo appuntamento dei webinar programmati dal Lions Club Garfagnana, “Da me a te. Per me chiedo solo silenzio. La donazione delle cornee.” Relatore è stato il dottore Claudio Giannarini, direttore del Centro conservazione Cornee di Lucca, moderatore il dottore Giovanni Landucci

mercoledì, 24 marzo 2021, 14:41

Più guariti che nuovi positivi anche oggi, anche se i nuovi casi Covid sono più numerosi rispetto al giorno prima. Sono infatti 1.197 quelli registrati e individuati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, ma scende il numero delle persone in questo momento positive, 26.511, in calo di nuovo dello 0,5...