Fantozzi (FdI): "La difesa delle eccellenze territoriali è una priorità"

giovedì, 11 marzo 2021, 16:07

Dopo i contenuti ritenuti diffamanti verso la società, apparsi in un post pubblicato sui social, nell'ultimo incontro del 9 marzo consiglio di amministrazione di Gaia spa ha deliberato di querelare un utente di Facebook

giovedì, 11 marzo 2021, 14:36

Nel dettaglio: Pescaglia 3, Bagni di Lucca 2, Barga 3, Borgo a Mozzano 2, Camporgiano 2, Careggine 1, Castelnuovo di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 2, Gallicano 2, Pieve Fosciana 2, Vagli di Sotto 1, Villa Collemandina 1

giovedì, 11 marzo 2021, 14:32

Studenti, loro familiari, e personale scolastico, potranno fare gratuitamente un test antigenico rapido, andando in farmacia

giovedì, 11 marzo 2021, 13:57

Sono 1.302 i positivi in più rispetto a ieri (1.252 confermati con tampone molecolare e 50 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 169.047 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 10 marzo 2021, 14:22

Nel dettaglio: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 5, Barga 2, Borgo a Mozzano 3, Coreglia Antelminelli 2, Gallicano 1, Vagli di Sotto 1

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:41

Sono 1.293 i positivi in più rispetto a ieri (1.258 confermati con tampone molecolare e 35 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 167.745 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente