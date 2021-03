Garfagnana : pieve fosciana



Festa di San Giuseppe: donata statua a Don Giovanni

sabato, 20 marzo 2021, 11:53

di simone pierotti

La comunità di Pieve Fosciana, in occasione della Festa di San Giuseppe, ha celebrato la ricorrenza con una santa messa all’interno dell’oratorio dedicato a San Giuseppe e attiguo alla Pievania di San Giovanni Battista. L’oratorio è stato costruito intorno alla metà del XVIII secolo dalla Venerabile Confraternita del Santissimo Sacramento ed è conosciuto un po' come la chiesina del presepio.

Qui per anni generazioni di ragazzi del paese hanno costruito i grandi presepi francescani fino ad arrivare ad oggi con la mostra dei presepi e diorami quando per circa un mese la chiesa diventa una specie di museo del presepio. Ogni anno vi si celebrano le sante messe in onore di san Giuseppe

In questo anno speciale dedicato a San Giuseppe, è stata donata al parroco Don Giovanni la statua di “San Giuseppe Dormiente”, un’immagine tanto cara a Papa Francesco.