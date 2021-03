Garfagnana : gallicano



Fiamme in località Capanne di Perpoli

mercoledì, 31 marzo 2021, 16:20

di daniele venturini

Fiamme in località Capanne di Perpoli, subito sopra Fiattone, nel comune di Gallicano. L’incendio si è sviluppato circa un’ora fa. Poco dopo le 15 sono arrivati i vigili del fuoco da Castelnuovo, per spegnere le fiamme.



L’incendio era visibile da Gallicano. Date le difficoltà nello spegnere il rogo, è arrivata un'altra botte dal capoluogo garfagnino. Nel caso non fosse bastato, poi, gli operatori erano pronti a richiedere l'intervento dell'elicottero.



Non ci sono stati danni a persone o cose. Bruciati sterpi.



La squadra, una volta concluso l'intervento, è dovuta infine dirigersi verso Castelnuovo per un altro incendio di rotoballe.