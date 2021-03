Garfagnana



Forza Italia riparte dalla Garfagnana: coordinatore Piero Landi

lunedì, 22 marzo 2021, 09:54

Forza Italia si organizza e riparte dalla Garfagnana con un nuovo coordinamento territoriale, ricco di partecipazione, contenuti e specificità. A volerne la nascita, direttamente il senatore Massimo Mallegni.

Una politica coesa, accomunata dal buon senso, da spirito di volontarietà ma soprattutto da un forte senso del dovere. Tante le competenze e le professionalità a servizio dei cittadini, organizzati in 18 dipartimenti, coordinati da Piero Landi, residente nella frazione di Filicaia comune di Camporgiano.

Lo stesso Landi afferma: “Viviamo un momento difficile ma dobbiamo impegnarci e lo vogliamo fare insieme agli amici, sostenitori e quanti abbiano a cuore il futuro della Garfagnana. Il nostro è un progetto inclusivo, partecipato e condiviso, mai disgregante, rispettoso e radicato ai valori di Forza Italia, democratico e riformista. Insieme per una politica territoriale vicina ai cittadini, agli agricoltori, agli artigiani, ai commercianti e più in generale alle attività produttive, sociali ed economiche, capace di ascoltare e di impegnarsi oltre ogni possibile ragione per ottenere risposte e soluzioni concrete. Una politica laboriosa, operativa, dinamica, costruttiva. Aperta al dialogo, al confronto, alle buone maniere e mai contro a prescindere. Con coraggio e giusta considerazione, avanzeremo proposte e soluzioni per la Garfagnana di oggi e di domani, per quella Garfagnana da vivere, gestire e consegnare ai nostri figli e nipoti”.

Elenco dei dipartimenti in rev. 0 del 21.03.2021

1 Rapporti con i cittadini e le attività produttive Piero Landi Camporgiano 2 Sanità Riccardo Ferrari Fosciandora 3 Infrastrutture e viabilità Manuela Franchi Careggine 4 Giustizia Micaela Bosi Picchiotti Castelnuovo G.na 5 Rapporti con gli enti Pubblici Alvaro Rocchiccioli Castiglione G.na 6 Volontariato e terzo settore Manuela Icarelli Castelnuovo G.na 7 Famiglia e pari opportunità Veronica Marchi Camporgiano

8 Scuola e Istruzione Enrico Salatti Castelnuovo G.na 9 Sport Fabrizio Giovannini Bagni di Lucca 10 Diritto al lavoro Silvano Ferri Minucciano 11 Turismo e Artigianato Arturo Nardini Fosciandora 12 Commercio Daniela Santi Molazzana 13 Attività giovanili Jessica Piagentini Camporgiano 14 Efficientamento energetico e sismico Franco Baroni Lucca 15 Comunicazione Paolo Petrozzino Gallicano 16 e-Bike Garfagnana - Tempo libero Adalberto Vecchi Pieve Fosciana 17 Sviluppo prodotti tipici Graziano Pioli Pieve Fosciana 18 Agricoltura e forestazione Alessandro Fontanini Careggine