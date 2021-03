Furti alla farmacia di Gallicano

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 26 marzo 2021, 18:25

Una decisione dell'ultimo minuto: la Toscana, da lunedì, entrerà nella fascia di rischio più alta è così resterà fino al 6 aprile. Lo rende noto il presidente della regione Eugenio Giani comunicando che i dati ad oggi hanno un valore di contagi pari a 251 su 100 mila abitanti

venerdì, 26 marzo 2021, 17:33

Nel dettaglio: Bagni di Lucca 6, Barga 1, Borgo a Mozzano 4, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 5, Molazzana 1, Pieve Fosciana 2, Vagli di Sotto 1

venerdì, 26 marzo 2021, 16:19

Si è tenuto, in videoconferenza, il consiglio comunale di Pieve Fosciana. Prima di affrontare i punti all’ordine del giorno il sindaco Francesco Angelini ha ricordato il dipendente Francesco Guidi recentemente scomparso a causa del COVID – 19, è stato osservato un minuto di silenzio

venerdì, 26 marzo 2021, 14:02

Presidio questa mattina in piazza Guidiccioni, di fronte all'ufficio scolastico territoriale, al quale ha partecipato Matteo Masini di 'Priorità alla scuola'; erano presenti inoltre studenti, genitori, docenti e Ata della provincia di Lucca

venerdì, 26 marzo 2021, 13:58

Il consiglio di amministrazione di GAIA S.p.A. ha recentemente approvato un progetto per la dismissione del piccolo depuratore Villetta Bacciano, nel comune di San Romano in Garfagnana, che non risulta più efficiente, con il conseguente convogliamento dei reflui ivi trattati verso il vicino depuratore Villetta de Cian

giovedì, 25 marzo 2021, 16:34

Dodici tablet non utilizzati nell'istituto comprensivo di Gallicano serviranno per far comunicare con i propri familiari i pazienti ricoverati negli ospedali di Castelnuovo e Barga e gli ospiti di strutture territoriali