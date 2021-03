Garfagnana



Garfagnana in lutto per la scomparsa del generale Gianluigi Domini

sabato, 13 marzo 2021, 21:05

di michele masotti

Un grave lutto ha colpito l’intera Garfagnana. Si è spento all’età di 72 anni Gianluigi Domini, ufficiale superiore dell’arma Aereonautica. Nato a Sassorosso, frazione del comune di Villa Collemandina, Domini aveva studiato al liceo scientifico di Castelnuovo Garfagnana per poi intraprendere, una volta brillantemente conseguita la maturità, la carriera militare frequentando i corsi di pilotaggio presso l’Accademia Aereonautica. Terminati gli studi, Gianluigi Domini entrò a far parte dell’aviazione militare italiana come ufficiale pilota in S.P.E. (servizio permanente effettivo).

Nel corso della sua importante carriera, Domini ricoprì incarichi prestigiosi in seno all’Arma Azzurra sia in Italia che all’estero fino a raggiungere l’elevato grado di “Generale di squadra aerea” ed avere rivestito il ruolo di Comandante dell’Accademia Aereonautica di Pozzuoli. Sebbene sia stato lontano dalla sua terra a causa delle sue importanti mansioni, Domini aveva sempre mantenuto stretti legami con la Garfagnana e con i suoi vecchi amici e compagni di scuola. Il 20 dicembre 2009 l’amministrazione comunale di Villa Collemandina gli aveva conferito la cittadinanza affettiva, dove il generale Domini rimarcò ancora una volta l’attaccamento alla sua terra e ai luoghi dov’era nato e cresciuto.

Da poco tempo in pensione, Gianluigi Domini viveva a Pescara, città di cui è originaria la moglie Donatella. Alla consorte, ai figli Matteo e Irma, al fratello Valentino, alle sorelle Barbara e Giovanna e a tutti i parenti la Redazione de La Gazzetta del Serchio porge le più sentite condoglianze.