Giovani Democratici, a Costanza Forli la delega alla sanità

martedì, 16 marzo 2021, 13:57

Sono 1.247 in più rispetto a ieri i nuovi positivi al coronavirus, che fanno salire a 175.335 i casi registrati in Toscana dall’inizio dell’epidemia. Dei nuovi casi, 1.216 sono stati confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico

martedì, 16 marzo 2021, 12:29

L’appello arriva dal responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord Daniele Benvenuti alla luce delle bollette Tari che stanno arrivando alle attività commerciali

martedì, 16 marzo 2021, 11:03

Sono in tutto 128 le persone che, grazie al bando 'Nuove Assunzioni' messo a punto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e finanziato per 1,1 milioni nell’ambito di una più ampia operazione denominata “Lavoro + Bene comune”

lunedì, 15 marzo 2021, 18:01

Giulio Grossi, presidente di Confindustria Toscana Nord, suona la sveglia sulle vaccinazioni, per il bene della salute delle persone e per l'economia

lunedì, 15 marzo 2021, 17:54

Anche la Regione Toscana sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca in applicazione delle disposizioni di Aifa, che ha deciso di estendere il divieto di utilizzo di questo vaccino su tutto il territorio nazionale, in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema

lunedì, 15 marzo 2021, 14:59

Ecco i nuovi contagi nel dettaglio: Bagni di Lucca 1, Barga 2, Borgo a Mozzano 2, Castelnuovo di Garfagnana 3, Vagli di Sotto 2