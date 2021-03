Garfagnana



'Giovedì al Museo': incontro sul terremoto del 1920

venerdì, 12 marzo 2021, 16:50

L’Associazione Culturale La Giubba organizza giovedì 18 marzo alle ore 21, per la rassegna dei Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba, la presentazione del libro di Silvano Benedetti e Silvio Fioravanti “Il Terremoto del 1920. Visioni e memorie delle regioni devastate” (Edizioni Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, 2020).



Per partecipare all’evento online è necessario compilare il modulo al link: https://bit.ly/marzo21museo tramite cui si riceverà l’indirizzo per il collegamento.

Il volume offre, dopo cento anni dal tragico terremoto che il 7 settembre 1920 colpì la Garfagnana, la Lunigiana e le vicine aree emiliane e toscane, una visione precisa dei danni, delle vittime, delle tante storie che sono emerse dall’oblio attraverso i documenti ufficiali e i giornali dell’epoca, come omaggio alle centinaia di persone che persero la vita e di quanti dovettero emigrare per riappropriarsi della loro.

Silvano Benedetti, dopo la laurea in Scienze Marittime e Navali presso l’Accademia Navale di Livorno, ha intrapreso la carriera nella Marina Militare. E’ stato comandante della scuola interforze di telecomunicazioni e vicecomandante della base navale di La Spezia e direttore del museo navale di La Spezia.



Silvio Fioravanti, laureato in Scienze dei Beni Culturali all’Università di Pisa, esercita la libera professione di archeologo. Svolge attività di ricerca scientifica ed è autore di monografie, saggi e pubblicazioni su riviste scientifiche e di settore di archeologia e storia locale. Dal 2014 è Presidente della Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana.