Garfagnana



"Grazie di tutto Gigi": la parrocchia di Pontecosi saluta il suo sacrestano

giovedì, 18 marzo 2021, 18:07

di lorenzo fiori

Quest'oggi è stato un giorno pieno di lacrime, dolore e sconforto per il paese di Pontecosi (e non solo) che, dopo qualche settimana di lotta contro quel maledetto Covid-19, ha dovuto dire addio al sessantenne Francesco Guidi, conosciuto da tutti come Gigi.

"Grazie di tutto Gigi": è con queste poche ma significative parole, arrivate dal profondo del cuore, che l'intera parrocchia di Pontecosi vuole ringraziare e salutare il suo storico sacrestano, che ha veramente dedicato gran parte della sua vita per la cura delle chiese paesane, per la gestione della parrocchia e tutto quello che ne concerne. Anche dal letto dell'ospedale, nei primi giorni di ricovero, non ha fatto sentire assolutamente la sua mancanza organizzando le messe, guidando le persone che lo stavano sostituendo con la consueta e spettacolare precisione che lo ha sempre contraddistinto.

Questo era Gigi, un uomo dal carattere talvolta particolare ma dal cuore grande e con, appunto, una passione straordinaria per le chiese ma inoltre per il volontariato in generale visto che, negli ultimi anni, è stato una colonna portante dell'associazione pontecosina LagoSì.

Una figura, quindi, insostituibile che mancherà ineluttabilmente molto alla famiglia ma pure al paese, al comune di Pieve Fosciana dove lavorava ed a tutte le sue encomiabili passioni.

Tale parrocchia infine, unendosi alla loro tristezza, invia un immenso abbraccio alle famiglie Guidi e Caponi.