Guarita dopo tre mesi di Covid: auguri!

domenica, 7 marzo 2021, 13:46

Una stupenda giornata di compleanno per la signora Catia Brega di Vergnano di Piazza al Serchio che, proprio in questa data, ha ricevuto la notizia ufficiale dall’Asl che si era negativizzata al Covid-19, dopo ben tre mesi di paziente attesa, tanti tamponi, ma nello stesso tempo almeno la buona sorte di essere sempre stata asintomatica, a parte un po’ di raffreddamento iniziale.



Da parte di Catia Brega un grazie al personale medico dell’Usca Garfagnana, le Unità speciali di continuità assistenziale che svolgono attività domiciliare per i pazienti Covid-19, che le è sempre stato vicino, incoraggiandola a pazientare e a resistere alla quarantena continuata. Per Catia, donna attiva sul lavoro e in tutte le iniziative di volontariato paesano, è stato un enorme sacrificio dovere rimanere bloccata in casa per così tanto tempo.



Ovviamente, ieri, grande festa insieme al marito Marcello Pellini, all’abbraccio virtuale del figlio Andrea da Firenze con Chiara, i genitori Remo e Graziella, le sorelle Angela ed Enrica con le loro famiglie e le felicitazioni dell’associazione Civitas Borsigliana Odv di cui Catia è economa e socio attivo.