Il sindaco Raffaella Mariani e quattro dipendenti comunali positivi al Covid

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 2 marzo 2021, 20:50

Cinquantaquattro nuovi soccorritori del Soccorso Alpino regionale Toscano hanno affrontato positivamente negli ultimi weekend di febbraio un intenso percorso d'esami per guadagnarsi l'ingresso nella grande famiglia del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino

martedì, 2 marzo 2021, 14:37

Oggi si registrano nove nuovi casi di contagio in Valle del Serchio: Barga 5, Borgo a Mozzano 1, Camporgiano 1, Castelnuovo di Garfagnana 1, Castiglione di Garfagnana 1

martedì, 2 marzo 2021, 13:38

Sono 1.058 i nuovi casi positivi registrati oggi in Toscana che portano, così, a 158.170 il numero totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia. Dei nuovi casi, 1.036 sono stati confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico

martedì, 2 marzo 2021, 13:07

Lo dice Valentina Mercanti, consigliera regionale Pd, annunciando la presentazione di un'interrogazione sulla questione ungulati

martedì, 2 marzo 2021, 12:49

Il portavoce degli acconciatori della Cna di Lucca Francesco Rovai e la portavoce delle estetiste di Lucca Renza Giannini intervengono a gran voce sulle indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni dal Governo

martedì, 2 marzo 2021, 08:34

Come avevamo scritto nel nostro articolo sul cashback lo scorso 28 dicembre, i fondi a disposizione per i premi ammontavano a 228 milioni di euro in totale, e si sono rivelati più che sufficienti per coprire il dovuto