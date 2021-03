Incendi, da sabato divieto assoluto di abbruciamenti

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 19 marzo 2021, 13:57

Sono 1.365 i positivi in più rispetto a ieri (1.321 confermati con tampone molecolare e 44 da test rapido antigenico

venerdì, 19 marzo 2021, 11:00

“Omissioni nelle comunicazioni della variazione di reddito” e “false dichiarazioni per l’indebito ottenimento del reddito di cittadinanza”, sono queste le accuse di cui dovranno rispondere 15 persone. Che Paese generoso...

venerdì, 19 marzo 2021, 08:19

Da un anno Maria Angela Rossi lotta per poter vivere in casa sua. Una storia dal sapore amaro che ha inizio nel momento in cui decide di trasferirsi nella sua città natale, a Castiglione

giovedì, 18 marzo 2021, 19:20

Il Comitato 'Cambiamo!' piange la prematura scomparsa dell'amico Valdemaro Panzani, dirigente di partito, volato in cielo all'età di soli 53 anni

giovedì, 18 marzo 2021, 18:07

Quest'oggi è stato un giorno pieno di lacrime, dolore e sconforto per il paese di Pontecosi (e non solo) che, dopo qualche settimana di lotta contro quel maledetto Covid-19, ha dovuto dire addio al sessantenne Francesco Guidi, conosciuto da tutti come Gigi

giovedì, 18 marzo 2021, 14:42

Nel territorio di Confindustria Toscana Nord il settore ha limitato le perdite dell'"annus horribilis" 2020 a - 5,1% rispetto al 2019, mentre l'export registra addirittura un minimo incremento (+0,9%)