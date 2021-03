Garfagnana : pieve fosciana



Incendio rotoballe, vigili del fuoco in azione

mercoledì, 31 marzo 2021, 22:31

Giornata di lavoro per i vigili del fuoco di Castelnuovo. Oggi pomeriggio, gli operatori della stazione del capoluogo, già impegnati nello spegnimento di un incendio di sterpi a Fiattone (leggi qui), sono dovuti poi dirigersi, una volta terminato l'intervento, in un terreno vicino alla propria sede, in località Pontardeto, proprio al confine tra il comune di Castelnuovo e quello di Pieve Fosciana, per domare un rogo di rotoballe.



Adesso sono all'opera le squadre del turno notturno, con tre mezzi sul posto, che hanno sostituito quelle del turno smontante.