Garfagnana



Isi Barga e Garfagnana dialogano sulla parità di genere

mercoledì, 17 marzo 2021, 19:37

Si è tenuta stamani dall’aula magna dell’Isi Barga in collegamento l’Isi Garfagnana, la conferenza “Sono solo parole?” su lingua e linguaggi per la parità di genere.

Le professoresse Silvia Redini (Liceo delle scienze umane G.Pascoli di Barga) e Brunella Bertoni (Istituto tecnico economico L. Campedelli di Castelnuovo G.na) hanno invitato gli studenti a riflettere su come un uso corretto del lessico e della comunicazione possa contribuire a contrastare le discriminazioni di genere, a scardinare stereotipi ed a maturare una corretta percezione del ruolo maschile e femminile nella società.

Partendo dalle Linee guida del MIUR, che invitano ad adottare una terminologia adeguata per quanto riguarda l’ambito amministrativo e delle professioni le docenti hanno scardinato tutte le obiezioni all’utilizzo della declinazione al femminile di alcune parole, appoggiandosi anche al testo della linguista Alma Sabatini, che ne conferma l’uso corretto dal punto di vista grammaticale.

La discussione sul tema di grande attualità ha interessato gli studenti coinvolti in presenza e a distanza e ha posto la premessa per un proseguo relativo ad argomenti affini, quali le discriminazioni linguistiche in ambito giornalistico e nel settore della pubblicità.