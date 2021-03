Garfagnana



"La donazione delle cornee": nuovo webinar sul canale Lions

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:10

Ieri sera martedì 23 marzo si è tenuto il terzo appuntamento dei webinar programmati dal Lions Club Garfagnana, “Da me a te. Per me chiedo solo silenzio. La donazione delle cornee.” Relatore è stato il dottore Claudio Giannarini, direttore del Centro conservazione Cornee di Lucca, moderatore il dottore Giovanni Landucci.



La conferenza potrà essere riguardata da chiunque sul canale YouTube del Lions Club Garfagnana.



“Un giovane era diventato cieco in seguito ad un incidente, nonostante la possibilità vera di salvargli la vista, era urgente un trapianto, ma al momento non erano state trovate cornee compatibili”. È stata questa la molla che ha spinto il Fondatore della Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova, Enrico Mussini, a lanciare l’idea, all’indomani della sensazione provocata dalla notizia di cronaca.



La Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones è l’unica Banca degli Occhi europea realizzata con il supporto dei Lions integrata con la Clinica Oculistica dell’Università di Genova. Essere donatori significa acconsentire al fatto che, dopo la morte, alcuni organi e tessuti vengano prelevati al fine di essere trapiantati ad ammalati gravi che ne hanno necessità, per migliorare o salvare la loro vita. Anche le cornee rientrano nei tessuti che possono essere donati dopo la morte. Tutte le persone da 4 a 79 anni di età sono potenziali donatori di cornee, anche chi ha problemi visivi dovuti a miopia e cataratta.



Le cornee, in quanto tessuti, possono essere prelevate una volta accertato il decesso con l’esecuzione di un ECG che deve risultare piatto per almeno 20 minuti, per attestare la morte cerebrale. Il prelievo deve essere eseguito al più presto, entro le 24 ore. All’ospedale San Luca di Lucca è pienamente funzionante la Banca delle Cornee, che si occupa della preparazione e distribuzione dei tessuti oculari e placentari provenienti da donazioni. La Banca delle Cornee, che è centro di riferimento regionale, è un laboratorio che dispone di sofisticati strumenti tecnologici e che ogni anno distribuisce in Toscana e in altre regioni (Lombardia, Lazio, Campania, Molise, Sicilia, Sardegna) oltre 600 tessuti idonei per trapianto, dopo aver analizzato circa 1.300 cornee donate.



Si tratta di un servizio a valenza nazionale, inserito nell’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT). La struttura è, infatti, uno dei laboratori di conservazione presenti in Toscana, insieme a quello delle valvole cardiache presso l’Università di Pisa, quello del tessuto osseo presso l’Università di Firenze a Careggi, quello del tessuto cutaneo all’Università di Siena e i due centri di raccolta del cordone ombelicale a Careggi e a Cisanello. Il responsabile del Centro è il Dr. Claudio Giannarini e con lui lavorano altri 6 operatori, 2 biologi, 1 medico, 2 tecnici, 1 amministrativo.