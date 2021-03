La ricerca genealogica su Vibbiana pubblicata sul portale 'Antenati' del ministero della cultura

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 10 marzo 2021, 14:22

Nel dettaglio: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 5, Barga 2, Borgo a Mozzano 3, Coreglia Antelminelli 2, Gallicano 1, Vagli di Sotto 1

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:41

Sono 1.293 i positivi in più rispetto a ieri (1.258 confermati con tampone molecolare e 35 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 167.745 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 10 marzo 2021, 11:30

Ctt Nord grazie ai corsi on line erogati ai dipendenti da “Dexma Group” ha deciso di aderire alla campagna di forestazione supportata da Tree-Nation, organizzazione impegnata in progetti di riforestazione in ogni parte del mondo

mercoledì, 10 marzo 2021, 10:45

Ancora si susseguono i ricordi e le testimonianze di affetto di tanti fan, messaggi dolcissimi e grati per il bel tempo trascorso e anche per tutto ciò che rappresentava Riccardo, aldilà della professione

mercoledì, 10 marzo 2021, 10:33

Attesa la visita dalla rappresentanza diplomatica argentina in Italia con la presenza dei consoli generali di Roma e Milano e del coordinatore scientifico della rete di scienziati argentini in Italia

mercoledì, 10 marzo 2021, 09:42

E’ l’invito che il Consorzio 1 Toscana Nord rivolge anche quest’anno alle ragazze e ai ragazzi delle scuole con un progetto di educazione ambientale, che chiama a raccolta tutte le classi delle medie e delle superiori del comprensorio