L’alpinismo lento continua a promuovere la socialità

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 27 marzo 2021, 18:53

Il tempo del bastone e della carota: Fratelli d'Italia ha appena nominato vice-coordinatore regionale Riccardo Zucconi, una pillola che serve a indorare la sua rimozione di coordinatore provinciale a favore, pare, di Riccardo Giannoni

sabato, 27 marzo 2021, 15:08

In Valle del Serchio oggi si contagio 10 nuovi casi di contagio da Coronavirus. Nel dettaglio: Bagni di Lucca 6, Barga 3, Borgo a Mozzano 1

sabato, 27 marzo 2021, 14:16

In Toscana sono 190.267 i casi di positività al Coronavirus, 1.467 in più rispetto a ieri (1.433 confermati con tampone molecolare e 34 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 27 marzo 2021, 08:36

Dal Movimento 5 Stelle (vedi Grillo), a Italia Viva (vedi Renzi) fino a Forza Italia (vedi Berlusconi). Piero Landi, classe 1972, camporgianese, rappresenta sicuramente un 'rebus' per i politologi locali

sabato, 27 marzo 2021, 08:22

Il commissario della sezione Mediavalle e Garfagnana "Lega per Salvini Premier" Luigi Pellegrinotti, ringrazia a nome di tutti gli iscritti, sostenitori e militanti, Susanna Ceccardi, europarlamentare per la Lega, per il suo gradito intervento alla riunione della sezione che si è tenuto ieri sera

venerdì, 26 marzo 2021, 18:25

Una decisione dell'ultimo minuto: la Toscana, da lunedì, entrerà nella fascia di rischio più alta è così resterà fino al 6 aprile. Lo rende noto il presidente della regione Eugenio Giani comunicando che i dati ad oggi hanno un valore di contagi pari a 251 su 100 mila abitanti