L'incubo senza fine di Maria Angela: "Metri di neve e io fuori casa, nessuno fa niente"

venerdì, 19 marzo 2021, 08:19

di chiara bernardini

Un incubo senza fine. È quello che ogni giorno prova Maria Angela Rossi: da un anno lotta per poter vivere in casa sua. Una storia dal sapore amaro che ha inizio nel momento in cui Angela decide di trasferirsi nella sua città natale, a Castiglione, il piccolo comune nel quale è cresciuta prima dell'incontro con il marito.



Dal suo ritorno non ha mai avuto pace, ma mai le era stato impedito di entrare in casa sua. Esatto, perché ormai da prima di Natale le è impossibile rientrare. "Il motivo può sembrare banale, ma non lo è - spiega Maria Angela - Il punto è che ci sono metri di neve che bloccano il passaggio e nessuno ha intenzione di pulire la strada". Proprio come già era successo a dicembre, quando per diversi giorni, bloccata dalle forti intemperie, nessuno è arrivato in suo soccorso ed è rimasta abbandonata tra le mura domestiche impossibilitata a uscire. Adesso il medesimo episodio, con la sola differenza che oggi si trova dal figlio, a Fucecchio.



Recatasi per le vacanze natalizie, non avrebbe mai pensato di non poter fare ritorno. "Sembra non esserci soluzione al mio problema. I metri di neve impediscono il passaggio e l'unione dei sindaci rimbalza la responsabilitá d'azione al primo cittadino Daniele Gaspari, ma nessuno dei due sembra intenzionato a fare qualcosa - continua -. Io sono disperata. Quella è casa mia e di fronte a un atteggiamento simile non so davvero come reagire. Ho provato più volte a parlare con entrambi gli enti, ma non hanno mai trovato una soluzione".



Rabbia, paura, sconforto sono solo alcuni dei sentimenti provati dalla sessantanovenne Rossi che probabilmente vorrebbe poter passare le giornate in tranquillità nella casa che ha ristrutturato e non litigare con il comune per poterci accedere: "Vivere nella mia abitazione è un diritto e non è possibile che venga ignorata la questione. Non ho più idea di cosa fare. Ho chiamato e parlato con chiunque, mi sembra di vivere in un brutto sogno dal quale non riesco a svegliarmi - racconta nell'appello rivolto a Gaspari e al dirigente dell'unione dei comuni Sacchi - Mi reputo una brava cittadina, rispettosa degli altri e dei loro sentimenti. Ho lottato per tutta la vita, adesso pensavo di poter prendere fiato e invece devo continuare a combattere per qualcosa che mi spetterebbe".



Parla a loro, ma non solo. Parla a loro perché è con queste figure che si è rapportata, ma ciò non significa che altre persone si siano attivate per aiutarla: "Non ho più sogni, né speranze. Vorrei che qualcuno si impegnasse per risolvere definitivamente questo problema che mi rende impossibile la vita - conclude - Non posso pensare che il sindaco e tutti coloro che dovrebbero tutelare la salute dei cittadini non si interessino a queste cose. Ho 69 anni, non sono più una ragazzina, non posso pensare di dover sorpassare metri di neve per raggiungere il mio salotto".