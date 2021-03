Garfagnana



Lions consegna generi alimentari alle associazioni

lunedì, 29 marzo 2021, 13:20

Sabato 27 marzo Lions Garfagnana ha consegnato i generi alimentari ritirati al Banco Alimentare, a seguito della donazione fatta grazie anche alla generosità dei numerosi sostenitori aziende e privati.



“Lions per servire, al servizio degli altri - racconta Quirino Fulceri, presidente del Lions Club Garfagnana - continueremo con questa importante azione in sinergia tra noi Lions, il Banco Alimentare e le associazioni caritatevoli presenti sul nostro territorio. In un momento storico senza precedenti, con grandissime difficoltà socio economiche oltre che sanitarie, abbiamo il dovere di fare quanto possibile per i più bisognosi e pertanto continueremo la raccolta fondi a sostegno di questo progetto. Grazie all'accordo in essere con il Banco Alimentare, attivando il fattore moltiplicatore, riceviamo tre volte il valore del denaro versato in generi alimentari. Ad esempio con un contributo di 10,00 euro avremo generi alimentari per un valore pari a 30,00 euro.



Quest’anno abbiamo inoltre aderito al progetto della catena del freddo che ci ha permesso di ottenere un primo pozzetto frigo destinato alla Misericordia di Borgo a Mozzano. Grazie a questo progetto saremo in grado potenziare del 35% i generi alimentari donati. Chi vuole sostenere questa nostra azione può farlo, tutte le informazioni per effettuare una donazione sono sul nostro sito web: lionsgarfagnana.it. Insieme possiamo farcela, non perdiamo la fiducia nel futuro, noi volontari la percepiamo nel sorriso di chi riceve un aiuto inaspettato, nel grazie da chi spesso si sente solo di fronte alle immense difficoltà che stiamo vivendo e come ci ha ricordato Papa Francesco:



"Nessuno si salva da solo". Noi Lions ci siamo.”



Le associazioni che hanno ricevute i generi alimentari, con questa distribuzione sono:



- San Vincenzo - Bagni di Lucca;

- Croce Verde di Ghivizzano;

- Misericordia di Tiglio;

- Caritas di Bagni di Lucca;

- Misericordia di Camporgiano;

- Misericordia di Piazza al Serchio.