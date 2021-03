Garfagnana



Lions, test sierologici gratuiti a Pieve Fosciana

giovedì, 18 marzo 2021, 12:13

Continua come Lions Club Garfagnana la lotta contro il Covid-19 e proseguono sul nostro territorio le giornate per la somministrazione del test sierologico rapido.



Una nuova sessione si terrà sabato 20 marzo a Pieve Fosciana Loggiato Convento Sant'Anna dalle ore 09.00 alle ore 13.30, dove volontari Lions saranno a disposizione della popolazione per effettuare gratuitamente la il test sierologico rapido a chiunque voglia partecipare. Non serve la prenotazione, portare con se la tessera sanitaria. L’iniziativa è realizzata insieme all'amministrazione comunale.



Il test sierologico rapido consentirà di ottenere una risposta nel giro di pochi minuti, individuando se il soggetto ha sviluppato gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al Sars Cov-2.



I risultati del test, che indicano quindi se la persona è entrata in contatto col virus sono immediati. In caso di risultato positivo al test, la persona interessata sarà invitata a richiedere l'effettuazione del tampone all'Asl competente.



I minorenni che intendano sottoporsi al test dovranno presentarsi accompagnati da un adulto. È possibile anche la partecipazione di residenti di altri comuni, compilando e portando con sé l’autocertificazione, indicando per lo spostamento la motivazione sanitaria.