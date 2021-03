Garfagnana



L'ultima... incarnazione di Piero Landi: "Io, apprendista della politica"

sabato, 27 marzo 2021, 08:36

di daniele venturini

Dal Movimento 5 Stelle (vedi Grillo), a Italia Viva (vedi Renzi) fino a Forza Italia (vedi Berlusconi). In mezzo, la 'cacciata' dal movimento per essere stato iscritto in passato alla massoneria, e una carriera imprenditoriale che lo ha portato a ricoprire l'incarico di dirigente dello stabilimento 'Acqua Azzurrina' a Careggine.

Piero Landi, classe 1972, camporgianese, rappresenta sicuramente un 'rebus' per i politologi locali. Da pochi giorni è stato nominato coordinatore di Forza Italia per la Garfagnana. La Gazzetta del Serchio lo ha voluto intervistare per conoscere quali saranno i punti di forza del suo programma nel nostro territorio.

Landi, lei è stato candidato dal M5S, nel collegio uninominale di Lucca per l’elezione della Camera dei Deputati, poi, a metà campagna elettorale, è stato espulso per pregressa appartenenza alla Massoneria. Alla luce degli eventi che si sono verificati in questi anni nelle file dei 5 Stelle, cosa pensa di questo Movimento?

Il movimento 5 stelle è un’organizzazione politica complessa, articolata e composta da diverse ideologie di pensiero che oggi accomuna al suo interno correnti contrastanti, talvolta a discapito di una linea politica non sempre condivisa e condivisibile.

Abbiamo letto sui giornali che qualche mese fa, lei e Gabriele Bianchi, già consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, avete aderito a Italia Viva: risponde a verità la sua adesione o è frutto di fantasia giornalistica?

Risponde a verità. Mi sono avvicinato a Italia Viva nei primi giorni di gennaio e ho preso parte a due incontri, uno in presenza, l’altro in video-conferenza. Vorrei cogliere l’occasione di tornare ad esprimere la mia più sincera stima al coordinatore provinciale di Italia Viva e gli altri amici che ho avuto occasione di conoscere. Ci sono scelte che si compiono non necessariamente per acquisire vantaggi personali, tutt’altro. Credo dipenda essenzialmente dalle motivazioni, dall’obiettivo che vuoi raggiungere e da quanto forte sia il desiderio di poterlo e doverlo realizzare. In Forza Italia ho trovato rispondenza di valori e piena sintonia sul modo di lavorare, di affrontare con convinzione ed entusiasmo questo mio impegno.

Quando ha deciso di entrare e come è approdato a Forza Italia?

Mi ritengo un apprendista della politica e, a dire il vero, anche poco attratto dagli argomenti nazionali. Sono da sempre un riformista, democratico, volenteroso di poter dare un contributo. Ho una vocazione forse insolita a mettermi a disposizione degli altri, ma, mi creda, non posso farne senza e quando mi sono imposto di non farlo, pensando solo a me e alla mia famiglia, mi sono sempre sentito un uomo incompleto. Prova ne vuole, che all’età di 21 anni ho iniziato a fare volontariato con la Misericordia, poi con l’Associazione Nazionale Alpini ed infine con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. Dopo oltre 20 anni di attività, ti resta dentro e vivo questo desiderio di poter dare una mano.



Sì, ma Forza Italia?



Ho avuto la fortuna di incontrare il senatore Massimo Mallegni e sono rimasto sinceramente colpito dalla sua persona. Concreto, schietto, semplice, lontano dal solito politichese, seriamente interessato al bene del territorio e alle sorti dei suoi cittadini. Sono bastate solamente poche parole per accendere l’entusiasmo di potermi impegnare a favore della Garfagnana, del mio territorio. Colgo giustamente l’occasione per ringraziare tutti gli organi del partito di Forza Italia, dal coordinatore provinciale Maurizio Marchetti, il coordinatore provinciale vicario Matteo Scannerini, il coordinatore regionale del dipartimento sport Fabrizio Giovannini, i coordinatori comunali tutti. Un particolare grazie di cuore a Roberto Pieretti!

Cosa pensa della questione del pirogassificatore a Fornaci di Barga?

Sarebbe senz’altro un’importante opera di riqualificazione del processo produttivo con evidenti vantaggi industriali ed economici a vantaggio dell’azienda KME. Bisogna tuttavia e necessariamente, anteporre al primo posto la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini. Mai barattabile, mai in secondo piano.

Non pensa che debba essere fatto di più per i tanti imprenditori che, a causa della pandemia, hanno visto crollare i loro introiti e, di conseguenza, sono in grosse difficoltà con le loro attività? In molti casi sono stati costretti a chiudere...

L’imprenditore, l’artigiano, il commerciante, tutti gli operatori economici, conoscono il 16 del mese come giorno di regolarizzazione e di presentazione dell’F24. Alla pari, è necessario avere date certe sugli accrediti dei ristori, sapere esattamente quanto e quando. Quindi massima velocità nelle procedure di liquidazione e di sostentamento. Siamo inoltre d’accordo con la proposta avanzata da Confindustria Toscana Nord e chiediamo una velocizzazione della campagna vaccinale, che potrebbe avvenire direttamente negli insediamenti produttivi, secondo procedure ottimizzate e opportunamente condivise con l’azienda sanitaria. Penso inoltre che le nostre piccole imprese, tipicamente montane, prive di organici impiegatizi, dovrebbero essere messe nelle condizioni di poter svolgere i propri mestieri con un percorso di facilitazione delle procedure gestionali e fiscali, snellendo tutta quella burocrazia che finisce per sopprime la loro creatività, la voglia di fare impresa ed il coraggio di altri potenziali giovani imprenditori.

Landi, lei è anche un dirigente dello stabilimento di Acqua Azzurrina nel comune di Careggine. Ci vuole parlare di questa realtà produttiva che è molto importante per il nostro territorio?

La Garfagnana è ricca di eccellenze. La Fonte Azzurrina di Careggine è come la Fiat per Torino. Una eccellenza produttiva che oggi occupa ben 14 dipendenti. Dallo scorso mese di ottobre si è insediata una nuova proprietà che sta pianificando importanti investimenti nel ciclo produttivo. Con il suo pH 8.7, Azzurrina è l’acqua oligominerale con il pH più elevato sull’intero territorio nazionale. Seconda solo in Europa ad una sorgente sita in Polonia. Il suo giusto equilibrio chimico-fisico, gli conferisce attestati di merito di indiscusso valore. Si pensi che il Dipartimento di Ricerca Trasnazionale e delle nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa ha dichiarato Azzurrina come acqua ideale per l’uso idropinico a favore dei lattanti. Una qualità eccelsa, data si dall’acqua ma anche dalle maestranze coinvolte nel processo produttivo, da sempre coinvolte e partecipi, oltre ogni ragionevole contratto di lavoro".



Il segreto?



Una passione per il lavoro sproporzionata, tipica dei garfagnini e questo amore incondizionato finisce per essere imbottigliato insieme all’acqua, per arrivare sulle tavole dei consumatori. Abbiamo la speranza, come dipendenti, di crescere nel posizionamento dei nostri prodotti e di trovare sempre più riscontro da parte della clientela. Siamo consapevoli delle difficoltà di un mercato logoro e condizionato dalle logiche distributive e dalle forze comunicative delle multinazionali del settore “beverage”, ma confidiamo insieme ad altri produttori locali, di riuscire a trovare il giusto spazio per proseguire le nostre attività e affermare l’identità tipica e artigianale dei nostri prodotti della Garfagnana.

Lei ci ha informato che la nuova proprietà farà investimenti nello stabilimento di Careggine, che sono finalizzati al miglioramento della capacità produttiva: possiamo sperare che in futuro si possano creare ulteriori posti di lavoro?

La proprietà, come sopra detto, sta analizzando alcune soluzioni progettuali per l’ammodernamento dell’impianto, finalizzate, non solo all’incremento della capacità produttiva, ma anche qualitativa. Sono così allo studio anche altri formati e bottiglie innovative nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dell’ambiente in generale. Per quanto riguarda la possibilità di nuovi posti di lavoro, questi saranno determinati dalle necessità intrinseche della linea di produzione che sarà scelta e dall’acquisizione di altre quote di mercato.

Da pochi giorni ricopre un ruolo importante in Forza Italia: ci spiega quali saranno le prime mosse per riguadagnare consensi nella nostra Valle?

Dobbiamo riportare la politica nel cuore della gente. Questa è la sfida più importante che ci attende, fatta di disponibilità, umiltà e completa, dedizione nell’interesse più alto, il bene comune. Siamo un bel gruppo di persone volenterose e se saremo capaci di “fare” e non solo di proclamare, troveremo riscontro e partecipazione, entusiasmo e consenso. Da troppo tempo nessuno parla più di prospettive e di futuro, viviamo l’abbandono come normalità quotidiana, inermi di fronte ai nuovi bisogni e alle nuove necessità. Che prospettive stiamo creando per i nostri figli? Quali opportunità di abitare i nostri luoghi, i nostri affetti?"



Qual è quindi la vostra strategia?



Noi non abbiamo una scaletta di mosse, piuttosto argomenti e contenuti da sostenere, come ad esempio una corretta gestione e valorizzazione del nostro territorio. Siamo esausti delle false tutele, dei divieti a prenderci cura del nostro ambiente così come i nostri nonni ci hanno insegnato, dell’inagibilità all’uso del buon senso, all’assenza di strategie di sviluppo economico nel campo turistico ricettivo, agroalimentare e pastorizio.



In sostanza, che cosa propone?



Abbiamo prodotti alimentari unici, che mai sono stati seriamente valorizzati e commercializzati, in una coesa strategia di filiera gratificante per tutti. La Garfagnana è meravigliosa, con un potenziale unico e inimitabile, da sempre fonte di attrazione e di benessere. Perché non ispirarci a modelli economici già consolidati in altre parti d’Italia, come ad esempio nel Trentino? Perché non creare rapidi collegamenti con Reggio Emilia, con la Versilia? Abbiamo ancora e nonostante tutto, tantissime frazioni prive di connettività alla rete internet, ci chiedono poi di fare la didattica a distanza e di incentivare, in ogni campo, l’uso della digitalizzazione. Facciamo prevenzione e non attendiamo la distruzione, implementiamo la sicurezza dei cittadini, partendo dall’adottare e divulgare i Piani Operativi di Protezione Civile Comunali, resi obbligatori fin dal lontano 2018. Su 14 amministrazioni comunali, troviamo traccia di documenti parziali e non esaustivi, solo nel sito internet del comune di Castelnuovo di Garfagnana dove sono state pubblicate, alla pari del sito dell’Unione dei comuni della Garfagnana, le aree di attesa, ammassamento ed evacuazione. Fare prevenzione e in questo caso rispettare la legge, vuol dire fare ben altro".



Tutto qui?



No. Abbiamo piccolissime attività economiche che sopravvivono in località montane, tassate come quelle delle grandi città, nonostante esercitino una funzione sociale di primaria importanza, anche dimostrata in presenza delle misure restrittive da contagio e diffusione del Coronavirus. Abbiamo imprese nei settori edile, impiantistico, manifatturiero, di altissimo valore qualitativo, che rischiamo di perdere per un uso talvolta improprio delle norme “garantiste” del codice degli appalti. Almeno quando la legge ce lo permette, facciamo in modo di far lavorare la nostra gente! Incentiviamo l’artigianato, attraverso le maestranze e la laboriosa identità che da sempre contraddistingue i Garfagnini. Insomma, c’è tanto e tanto altro ancora che possiamo fare per cercare di vivere meglio il qui ora, ma soprattutto per consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti una Garfagnana da vivere in serenità e prospettiva".



Disponibili al confronto?



Auspichiamo di metterci a disposizione in un dialogo sereno e costruttivo, basato sul rispetto e l’educazione, anche verso coloro che avessero in testa altre idee, magari persino migliori delle nostre e in tal caso, saremo subito pronti a sostenerle e farle nostre".