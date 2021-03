Garfagnana : fosciandora



Moreno Lunardi: “Ad oggi otto casi: scuola materna chiusa fino al 6 aprile”

giovedì, 25 marzo 2021, 14:49

di simone pierotti

Il piccolo comune di Fosciandora, finora, aveva rappresentato un’oasi felice nella Valle del Serchio per quanto riguarda la diffusione del covid, con soli 4 casi riscontrati dall’inizio della pandemia: tutti casi, peraltro, legati a situazioni esterne, come i primi casi, due studenti dell’Istituto Isi di Borgo a Mozzano.

Negli ultimi giorni il covid, purtroppo, è diventato protagonista nel territorio comunale, con 8 casi di positività, tutti legati alla locale scuola materna. Per questo il sindaco Moreno Lunardi, in accordo con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha disposto la chiusura della scuola fino al 6 aprile.

“I numeri del mio comune – ci ha spiegato il primo cittadino Lunardi – sono evidentemente da zona rossa, dato che basta poco per sforare il famoso indice dei 250 ogni 100.000 abitanti. Essendo in zona arancione, tuttavia, sarebbe stato inutile adottare la zona rossa non sarebbe cambiato niente. Nel nostro comune non ci sono particolari attività commerciali che avrebbero chiuso e i cittadini si spostano comunque in altri comuni grazie all’autocertificazione. Così siamo andati ad agire nell’ambito in cui si è sviluppato il focolaio, chiudendo la scuola materna”.

Ci può specificare lo stato di salute delle persone positive al virus? “Fortunatamente, al momento, stanno tutti bene. Sono in contatto quotidianamente con queste famiglie, anche perché come amministrazione siamo loro vicini per le esigenze più importanti, come la spesa o le medicine. A tal proposito, ringrazio il corpo degli Autieri che sta svolgendo un compito eccezionale”.

La situazione attuale è definitiva o ancora in evoluzione? “Non ho ancora i numeri ufficiali di oggi ma credo che ci sia il caso di cui siamo già a conoscenza da ieri sera. Ad oggi le varie quarantene legate alla scuola materna stanno terminando e i risultati dei tamponi sono quasi tutti in dirittura di arrivo. Per questo, guardo con fiducia al futuro”.