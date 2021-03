Garfagnana



Nasce ‘Garfagnana Experience’, la nuova piattaforma per la valorizzazione del territorio

martedì, 9 marzo 2021, 12:38

di simone pierotti

Da qualche mese esiste una rete di imprese che, facendo capo al Tour Operator I Viaggi di Andrea, opera sul mercato italiano ed estero con il nome di “Garfagnana Experience”.

Il booking, www.garfagnanaexperience.com, come ci racconta il dott. Andrea Gemignani, Project Leader Garfagnana Experience, è la prima ed unica piattaforma per la vendita online delle esperienze da fare in Garfagnana e Valle del Serchio. Ad ora disponibile in tre lingue (italiano, inglese, francese) poi anche in russo e tedesco, la piattaforma offre all’utente la possibilità di acquistare direttamente online strutture ricettive (Alberghi, Agriturismi, B&B, Resort, Case Vacanze e Appartamenti, Rifugi, Campeggi) ma anche attività complementari come Idee Vacanze, Esperienze, Degustazioni e ogni altro servizio che possa essere d’interesse agli utenti del web sia in abbinamento al soggiorno sia separatamente.

Questo permette al visitatore di personalizzare in autonomia la propria vacanza in Garfagnana e Valle del Serchio prima della partenza o durante il soggiorno ed alle strutture del territorio, di gestire in maniera diretta le proprie offerte inserendo prezzi, disponibilità, etc.

Il portale permette a chi ne fa parte di vendere online prodotti e servizi; inserire il nostro sistema di prenotazione online sui rispettivi siti e sui canali social; avere a disposizione il Market Place: saremo noi a gestire le transazioni sollevando il fornitore dai rischi e dagli oneri della vendita online; promozione nelle varie azioni di marketing e co-marketing online ed offline (fiere, educational, campagne pubblicitarie, newsletter, ads, etc.); possibilità di ricevere ed usufruire dei nostri supporti all’accoglienza (cartine, mappe, etc.); avvalersi della nostra organizzazione tecnica per realizzare e proporre esperienze e pacchetti turistici sul mercato; partecipazione ad eventi ed incontri dove confrontare le proprie conoscenze ed elaborare azioni per la crescita;

In cosa si differenza questa piattaforma con le due maggiori, Booking.com e Amazon.it? Il nostro sistema permette di vendere (nel rispetto della normativa vigente) pacchetti turistici, aggregando 2 o più servizi; non offriamo solo strutture ricettive ma anche servizi ed esperienze (degustazioni, visite guidate, ingressi, noleggi, etc.); non mettiamo nessuno in competizione tra loro sulla base di una convenienza commerciale ma ci proponiamo di fare sistema tra gli operatori del territorio per presentare la Garfagnana e Valle del Serchio in modo organico; non sfruttiamo solo i flussi fisiologici di turisti che hanno già scelto il nostro territorio ma ci daremo linfa nuova anche con fiere, campagne di marketing, educational, … per aumentare il numero di visitatori che sceglieranno la Garfagnana e Valle del Serchio; promuoviamo l’intero territorio per farlo conoscere in Italia e all’estero;

Per il raggiungimento dei nostri obiettivi svolgiamo: azioni commerciali diversificate nell’ambito del commercio nazionale e internazionale come attività di marketing online ed offline; partecipazione a fiere di settore ed eventi; organizzazione di Educational; collaborazioni con una rete di Tour Operator Internazionali con i quali abbiamo siglato un accordo di partenariato; attività di progettazione e sviluppo di idee nuove.

“Il nostro obiettivo - conclude Gemignani - è che ci proponiamo di aumentare il numero dei visitatori che ogni anno sceglie il nostro territorio proponendo sul mercato la Garfagnana e Valle del Serchio come un’unica destinazione turistica. Questo è tutto il nostro percorso! Per una Garfagnana e Valle del Serchio da amare forse un po’ più di prima, senz’altro da conoscere meglio”.