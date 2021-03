Garfagnana



Noto chitarrista mondiale acquista casa a Fabbriche

venerdì, 5 marzo 2021, 19:39

Margot Crescenti e José Neto hanno appena acquistato un piccola e affascinante casa a Fabbriche e saranno tra i nuovi residenti italo-brasiliani. Hanno subito pensato di ringraziare per l'ospitalità e l'accoglienza (per il momento solo virtuale...) facendo a tutti i compaesani e amici, vicini e lontani, due regali.

Margot é restauratrice e ricercatrice specializzata in carta. Laureata a Firenze. Si è resa disponibile ad aiutare a recuperare la storia locale organizzando incontri di sensibilizzazione aperti a tutti. Un volontariato culturale di alto profilo.

Neto é uno dei grandi nomi, a livello mondiale, della chitarra. Da più di trenta anni abita negli Stati Uniti e nella sua carriera ha suonato con Eric Clapton, Warren Haynes dei Allman Brothers, amico di George Harrison e dei Beatles, suonò con Santana e Derek Trucks, sempre dei Allman Brothers. Ha accompagnato molte volte in tour il leggendario jazzista Herbie Mann. Compositore e arrangiatore, Neto suona con il proprio gruppo 'Netoband' da più di venti anni e da poco ha registrato un documentario sui suoi famosi trascorsi che è stato lanciato nei più famosi festival internazionali nel 2020.



Il regalo sarà di renderlo libero all'accesso senza alcun costo ai Fabbrichini che potranno quindi assistere gratuitamente allo show 'The Man behind the white guitar'.

L'appuntamento è per sabato 06 marzo fino a domenica 07 marzo.



Basterà accedere a questo link:

https://vimeo.com/503851513