Online si ricorda il terremoto del 1920 in Garfagnana

giovedì, 18 marzo 2021, 10:33

Oggi, giovedì 18, in due momenti diversi, online, dal Museo italiano dell' immaginario folklorico di Piazza al Serchio e su noi Tv, nella rubrica “I Colori del Serchio” di Abramo Rossi, viene ricordato il devastante terremoto del 1920 in Garfagnana e zone limitrofe dell’Appennino tosco emiliano, prendendo spunto anche dalla pubblicazione del volume “Il terremoto del 1920 – Visioni e memorie delle regioni devastate” edito dalla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, a cura di Silvano Benedetti e Silvio Fioravanti, edito dalla Pro Loco di Castelnuovo.





In onda su NoiTv alle 12,30 e poi con replica, domani, venerdì, alle 22, 30, viene presentato "E la terra tremò", un docu-spettacolo teatrale sull’evento del 1920 con l’attrice Michela Innocenti. L’adattamento teatrale di immagini, aneddoti e notizie sono tratti dal ricordato volume. Il lavoro fotografico e teatrale, con la lettura di ampi brani da parte di Michela Innocenti, è alternato a diversi brani di musica classica eseguiti dal Diffusion Brass Quintet, composto da Matteo Marcalli al corno, Federico Trufelli alla tromba, Alessandro Vanni alla tromba, Domenico Vanni al trombone e Giovanni Lombardo alla tuba. Il quintetto musicale garfagnino, nato nell'agosto 2017, accomuna cinque giovani artisti con una grande passione per la musica.



Stasera, poi, alle 21, l’Associazione Culturale La Giubba di Piazza al Serchio ha promosso un incontro online per parlare del libro sul Terremoto del 1920, con la partecipazione degli autori Silvano Benedetti ammiraglio della Marina militare e Silvio Fioravanti, archeologo e presidente della Pro Loco di Castelnuovo. L'appuntamento è fruibile solo in modalità online. Chiunque sia interessato deve compilare il modulo al link https://bit.ly/marzo21museo per ricevere l'indirizzo necessario al collegamento.