Pieve Fosciana commemora le vittime del Covid

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 18 marzo 2021, 14:42

Nel territorio di Confindustria Toscana Nord il settore ha limitato le perdite dell'"annus horribilis" 2020 a - 5,1% rispetto al 2019, mentre l'export registra addirittura un minimo incremento (+0,9%)

giovedì, 18 marzo 2021, 13:33

Sono 1.513 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus che portano così a 178.123 il numero totale dall’inizio dell’epidemia. Dei nuovi casi, 1.387 sono stati confermati con tampone molecolare e 126 da test rapido antigenico

giovedì, 18 marzo 2021, 12:40

La giornata di oggi è stata scelta dal Governo per ricordare e celebrare tutte le persone che, in questo difficile anno, ci hanno lasciato a causa dell’epidemia del coronavirus

giovedì, 18 marzo 2021, 12:18

La Toscana è zona arancione e lo rimarrà per almeno altre due settimane; per i ristoranti, alberghi, bar, agriturismi, insomma l’intero settore legato alla gastronomia, lo spettro di un intero anno da incubo è realtà e, ad oggi, non si vede una via di uscita

giovedì, 18 marzo 2021, 12:13

Continua come Lions Club Garfagnana la lotta contro il Covid-19 e proseguono sul nostro territorio le giornate per la somministrazione del test sierologico rapido

giovedì, 18 marzo 2021, 11:07

In totale arriveranno a Lucca 4 milioni e 330mila euro che interesseranno: l'Istituto professionale 'Pertini' di Lucca; l'Isi di Barga; l'Isi Garfagnana e, in particolare, il Liceo Scientifico 'Galilei' e l'Itet 'Campedelli' di Castelnuovo di Garfagnana; il Liceo Scientifico 'Barsanti e Matteucci', il Liceo Classico 'Carducci' e l'Iti 'Galilei' di...