Pieve Fosciana, confermate aliquote e approvati lavori pubblici

venerdì, 26 marzo 2021, 16:19

Si è tenuto, in videoconferenza, il consiglio comunale di Pieve Fosciana. Prima di affrontare i punti all’ordine del giorno il sindaco Francesco Angelini ha ricordato il dipendente Francesco Guidi recentemente scomparso a causa del COVID – 19, è stato osservato un minuto di silenzio.

Tra gli argomenti trattati sono state confermate tutte le tariffe in vigore (IMU – TARI – TASI – IRPEF) così come la mensa scolastica e il trasporto scolastico. La TOSAP verrà ridotta ma la percentuale verrà comunicata entro fine aprile in attesa di chiarimenti del governo.

E’ stato approvato, con l’astensione del consigliere di minoranza Mario Turriani, il bilancio di previsione. Un bilancio definito dal sindaco “ottimale” con un buon avanzo di amministrazione che permette di poter partecipare ai bandi per la realizzazione di opere pubbliche che prevedono una quota parte del comune. tra le opere che sono già state finanziate ricordiamo l’ampliamento dei cimiteri di Pontecosi e Pieve Fosciana, il consolidamento della piazza del Sillico, il nuovo marciapiede dalla Croce al Muraccio, la nuova strada dal Muraccio agli impianti sportivi, la messa a norma degli impianti sportivi compreso il rifacimento degli spogliatoi e parcheggio, la sistemazione delle strade al Molino di Bargecchia e Rederati- Le Lame, la realizzazione di una nuova struttura ricettiva tra la palestra e la scuola dell’infanzia, nuovi asfalti che vanno ad aggiungersi a quelli realizzati negli anni precedenti.

Sono poi previsti punti luce particolarmente performanti in prossimità di passaggi pedonali, la risistemazione della strada per Bargecchia, fortemente lesionata dalle nevicate dell’inverno scorso.

Inoltre a breve verrà pubblicato un bando per la sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampade a led per un importante risparmio energetico.

Successivamente sono state approvati dal consiglio comunale lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, la nomina del nuovo revisore dei conti per il triennio 2021/2023 e una mozione sul tema dei migranti in Bosnia – Erzegovina.