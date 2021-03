Garfagnana



Pieve Fosciana dedica un parco a Roberto Nobili

lunedì, 1 marzo 2021, 14:43

Sabato marzo 6 marzo alle 11,15, l’amministrazione comunale di Pieve Fosciana dedicherà il parco adiacente al monumento ai caduti al dottor Roberto Nobili deceduto durante il soccorso notturno a due ragazzi sulla Pania della Croce.



Per questo atto di eroismo e sacrificio il dott. Roberto Nobili è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile.



"L’iniziativa - spiega il comune - era stata già programmata lo scorso anno in coincidenza con il 20° anniversario ma fu sospesa per il dilagare della pandemia COVID 19. “Anche per il 2021 non saremo nella condizione di poter far intervenire tutti coloro che vorrebbero partecipare a questo evento. Troppo alto è il rischio di contagi. Saremo, dovremo essere, in pochi in presenza. Molti, moltissimi lo saranno virtualmente. Avevamo chiesto un ricordo, un pensiero ai sindaci, ai presidenti delle autorità presenti nel nostro territorio e ne sono arrivate moltissime. Roberto era ben voluto, stimato e amato. Roberto è ben voluto stimato e amato".



"Era il nostro medico - prosegue -, un amico e un volontario del SAST (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano), e molto altro. Nessuno lo ha dimenticato. Impossibile dimenticare!"



La cerimonia verrà effettuata alla presenza del sindaco, dei familiari, delle autorità e un gruppo di volontari del SAST che per l’occasione inaugureranno un nuovo mezzo fuoristrada. Si raccomanda di rispettare le disposizioni in materia di prevenzione anti COVID 19.