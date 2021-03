Garfagnana



Pieve Fosciana distribuisce nuove mascherine ad ogni abitante

martedì, 30 marzo 2021, 19:14

Il sindaco Francesco Angelini e l'amministrazione comunale di Pieve Fosciana comunicano che la Regione Toscana ha consegnato nuove mascherine da distribuire ad ogni abitante.



Si potranno ritirare presso il comune (Lato Via S. Giovanni) a partire da questo mercoledì mattina dalle ore 9:30 alle ore 12 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni fino ad esaurimento.



Per quanto riguarda le frazioni Sillico e Pontecosi verranno consegnate porta a porta, per chi avesse problemi a venire in comune chiamare Claudio 3357447775 o Angelo 3288641433 ve le consegneremo noi a casa.