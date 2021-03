Garfagnana



Pieve Fosciana piange Francesco Guidi, dipendente comunale

giovedì, 18 marzo 2021, 08:48

di andrea cosimini

Sono notizie che nessuno vorrebbe mai dare. Soprattutto oggi, 18 marzo, prima giornata nazionale delle vittime del Covid. Francesco Guidi, per tutti 'Gigi', dipendente comunale presso l'ufficio anagrafe al municipio di Pieve Fosciana, si è spento. Aveva 60 anni e viveva a Pontecosi. Lascia la moglie e la figlia, infermiera in Veneto.



"Una decina di giorni fa era qui - dichiara il sindaco Francesco Angelini, ancora provato dalla notizia -, con noi. E' stato due o tre giorni a casa, con la febbre, poi ha fatto il tampone e, una volta arrivato in ospedale, è stato subito spedito a Lucca. Purtroppo dall'ospedale non sono mai arrivate buone nuove. Stanotte, quindi, la tremenda notizia. Io sono stato avvertito verso le 2. Ancora non me ne capacito, sono tuttora frastornato. Sono giorni difficili qui in comune, siamo preoccupati. Senza Francesco, dovremo pensare a riorganizzarci".



"Francesco - ricorda il primo cittadino - aveva sempre dimostrato una disponibilità nei confronti dei cittadini esagerata. Che fosse sabato o domenica, se c'era un'urgenza veniva in ufficio. Abbiamo celebrato matrimoni per le festività, addirittura la notte. Era sempre disponibile. Quando c'erano manifestazioni civili, religiose, militari, anche se era in ferie, ritornava. Era appassionato del suo lavoro. Voleva tutto alla perfezione. Due sabati fa, ad esempio, abbiamo ricordato il dottor Roberto Nobili, dedicandogli un parco: ebbene, Francesco ci ha guidati passo passo, al telefono, dall'ospedale, perché ci teneva ad essere lì con noi".