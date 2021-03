Garfagnana



Pieve Fosciana, tre dipendenti comunali contagiati

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:24

di simone pierotti

Dopo San Romano in Garfagnana, con il sindaco Raffaella Mariani e quattro dipendenti positivi, il covid colpisce anche nel palazzo comunale di Pieve Fosciana. Dopo che era stata scoperta la positività di due dipendenti nelle settimane precedenti, era stato deciso di effettuare i tamponi a tutto il personale della macchina comunale, sindaco e amministratori compresi. Al tempo stesso si era proceduto alla sanificazione completa degli ambienti.

I risultati degli esami, effettuati lunedì scorso, hanno dato l’esito di una nuova positività al covid, un altro dipendente, portando così a tre il numero complessivo.

Alla luce di ciò, il primo cittadino Francesco Angelini ha comunicato che, in via precauzionale, gli uffici saranno aperti al pubblico solo per l’erogazione dei servizi essenziali e indifferibili e previo appuntamento telefonico al n. 0583/66821, 0583/668220 e 0583/668229. Eventuali domande, istanze o richieste potranno essere inoltrate ai competenti uffici tramite gli indirizzi mail degli uffici stessi individuati sul sito www.comune.pievefosciana.lu.it.

“Ebbene sì, dopo il caso di San Romano – spiega il sindaco Angelini – il covid ha colpito tra i nostri dipendenti. Ad oggi abbiamo tre dipendenti positivi, di cui due non residenti nel nostro comune: ai due già positivi, se ne è aggiunto uno nuovo dopo i tamponi effettuati a tutto il personale due giorni fa”.