Garfagnana



Prenotazione vaccini a rilento: proteste e disagi tra gli utenti

venerdì, 12 marzo 2021, 13:17

di simone pierotti

Con il 2021 siamo entrati nella fase covid tanto attesa, quella della vaccinazione della popolazione: tanti e ripetuti, almeno inizialmente, gli slogan e le celebrazioni ma poi la realtà è sempre più complessa e non tutto fila liscio come nella testa dei promotori.

Ovviamente, siamo nelle fasi iniziali, e qualche disagio e lungaggine erano attese ma qualcuno, tra la popolazione, inizia a spazientirsi e affida alle bacheche social la propria frustrazione. Come noto, le prime categorie a vaccinarsi sono state il personale sanitario, quello scolastico, le forze dell’ordine, il personale degli uffici giudiziari. Si è passato poi alla popolazione, in ordine di età. Adesso è partita la prenotazione della vaccinazione per i nati tra il 1941 e il 1944, tramite il consueto sistema via portale web https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.

Il portale è abbastanza semplice, naturalmente per chi è abituato ad utilizzare la tecnologia più semplice: ovviamente non per le persone anziane che si sono comunque affidate a figli o familiari. Fin qua tutto semplice: il problema è rappresentato dal fatto che il portale, una volta entrati, è quasi sempre bloccato per l’esaurimento delle dosi del vaccino. In pratica ti prenoti solo se ci sono dosi in quel momento in cui sei connesso al portale.

Abbiamo trovato diversi cittadini lamentarsi di questa situazione, come Sauro Bonaldi: “E’ da un po' di tempo che c’è lamentarsi. Si pubblicano annunci e proclami e poi quella che dovrebbe essere un’operazione elementare, si trasforma in una corsa a ostacoli, sia per problemi tecnici sia per mancanza di dosi. Senza considerare che questi anziani non sarebbero certamente in grado, se non pochi, a prenotare da soli”.

Anche Luca Tonini sta trovando difficoltà, e fa una proposta: “Non sono ancora riuscito a prenotare per mio padre. La mia proposta logica è quella di dare la possibilità alla gente di prenotarsi a prescindere dalla disponibilità o meno del vaccino. Il cittadino non dovrebbe così perdere giornate a stare dietro al portale, gli addetti ai lavori avrebbero la possibilità di pianificare al meglio l’arrivo dei vaccini. In pratica le prenotazioni sulla piattaforma regionale dovrebbero essere sempre aperte, e via via vengono comunicati gli appuntamenti”.