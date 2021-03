Garfagnana



Profondo rosso

venerdì, 12 marzo 2021, 14:41

di chiara bernardini

Una Pasqua in rosso, questi i piani secondo il governo Draghi il quale è pronto a emanare misure restringenti sulla penisola a partire dal 15 marzo, in particolare nella settimana, appunto, di Pasqua e Pasquetta.



In attesa di capire i nuovi colori delle regioni, dunque, possiamo dire che tutto il territorio nazionale - fatta eccezione per quelli in zona bianca - dal 3 al 5 aprile sarà in zona rossa, una decisione che già aleggiava e che oggi è stata confermata al vertice della riunione. Rimane la possibilità di far visita ad amici e parenti nei giorni festivi, una sola volta al giorno per un massimo di due persone, così come era accaduto a Natale sotto il governo Conte Bis.



Si abbassa l'Rt che fa scattare l'entrata nella fascia di rischio più alta: da 1,50 a 1,25 e si prospetta dunque che quasi tutto il Paese ne faccia parte. Gli ospedali si riempiono e la sensazione di rivivere una copia del 2020 è sempre più reale. Draghi spinge su più restrizioni possibili al fine di limitare il contagio, lasciando libere le regioni di poter individuare, quando si è in zona arancione, aree ulteriori da portare in zona rossa quando "L'incidenza di Covid-19 supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti nella settimana, oppure quando si riscontra una presenza di varianti tale da dover prevedere misure più restrittive".