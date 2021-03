Garfagnana



Riccardo Cioni e il suo grande cuore rivivono in un’associazione a lui dedicata

mercoledì, 10 marzo 2021, 10:45

di donatella beneventi

Sono trascorsi ormai due mesi dalla morte di Riccardo Cioni, il dj di origine livornese famosissimo nelle discoteche della Versilia e di tutta Italia: ancora si susseguono i ricordi e le testimonianze di affetto di tanti fan, messaggi dolcissimi e grati per il bel tempo trascorso e anche per tutto ciò che rappresentava Riccardo, aldilà della professione: un uomo dal cuore d’oro, che faceva tantissimi spettacoli di beneficienza per varie associazioni , specie quelle che si occupano di infanzia e di patologie legate ai bambini.

Il cuore d’oro di Riccardo rivive in un’associazione , voluta dai suoi familiari e che si è costituita proprio in questi giorni, in occasione della ricorrenza : “Riccardo Cioni Dee Jay Full Time Golden Memories”, della quale fa parte, naturalmente, Brunella, l’amata moglie di Cioni, compagna di vita per 52 anni.

Brunella Dini, interpellata dalla Gazzetta, parla del suo Riccardo con la voce che a tratti, si rompe dall’emozione: un grandissimo amore, nato da ragazzini e una presenza , la sua, a fianco, come dovrebbe essere sempre e che è un esempio di perfetto equilibrio di coppia, dove non c’è uno che sta avanti e l’altro indietro , ma si conduce la barca della vita insieme, a volte scambiandosi il ruolo di comando, affrontando le perigliosità del mare : “ Era un ragazzo stupendo- dice Brunella e si può stare in religioso silenzio ad ascoltare il suo racconto- il più bello del mondo e noi abbiamo fatto tutto insieme, gli sono sempre stata vicina ed ero la sua consigliera nelle cose che faceva. Un uomo che amava appassionatamente il suo lavoro, che adorava il contatto con le persone, attivo, sempre, fino all’ultimo, fino che a che non è arrivato il Covid: è un vuoto enorme, nella mia vita di tutti i giorni, ma Riccardo deve continuare a vivere in ciò che gli piaceva tanto fare, per le persone bisognose, per i bambini malati ed è per questo che è nata l’associazione”.

L’associazione si prefigge di essere un ente promotore di eventi per beneficienza, supportando onlus e associazioni del terzo settore: “ Per adesso- continua Brunella- ha una configurazione di associazione ,ma l’intenzione è quella di fare il passaggio a fondazione, è un percorso lungo e paziente, ma già dall’interesse che sta suscitando fra le persone vicine a noi, credo che ci si riuscirà, sperando di poter fare degli eventi in presenza, che sono fondamentali per lo scopo”.

Su quest’ultimo punto, la seconda mission dell’associazione, cioè quella di aiutare i disc Jockey giovani e di esperienza, ad aggiornarsi e a rimettersi sul mercato dopo la pandemia: “Il settore dello spettacolo è alla gogna- dice Brunella- le discoteche sono state chiuse e chissà quando riapriranno e che condizioni, i disc jockey torneranno al lavoro molto tardi, per cui abbiamo pensato di organizzare dei corsi di aggiornamento per rimetterli in pista”.

Un’altra iniziativa , portata avanti dal figlio della coppia, Valerio, che a Roma svolge la professione di avvocato, è la Radio web di Riccardo Cioni, ascoltabile in tutto il mondo attraverso internet e con le app gratuite anche sui dispositivi come telefoni e tablet e attraverso il Bluetooth anche in auto. La radio trasmette 24 ore su 24 le serate più belle del Dee Jay Full Time perché la musica amata da tante migliaia di giovani e meno giovani, l’allegria, la felicità e la gioia che Riccardo riusciva a dare nelle sue serate, non abbia fine. La Radio Web è amatoriale, cioè paga i diritti SIAE ma è senza pubblicità. Il link per accedervi è il seguente: https://djft.radioca.st.

L’associazione è in fase organizzativa e presto sarà dotata pagine social e di un sito, per i quali stanno arrivando tanti contributi da parte di chi voleva bene a Cioni, grati delle belle serate trascorse insieme e della felicità che ha dispensato a tanti, con il suo cuore e la sua professionalità.