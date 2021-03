Garfagnana



Serchio delle Muse, Fosco Bertoli raccoglie l’eredità del maestro Roni

venerdì, 19 marzo 2021, 21:16

di simone pierotti

Il 2020 è stato un anno critico per l’associazione musicale “Il Serchio delle Muse”, colpita dalla morte del suo presidente e mentore, il Maestro Luigi Roni, scomparso a causa del coronavirus. La sua pesante eredità, comunque, non andrà persa perché l’associazione riparte con un nuovo consiglio direttivo, un nuovo presidente e nuove iniziative.

“Vogliamo proseguire nel segno del Maestro Roni – dice il neo presidente Bertoli – vogliamo portare la musica d’opera e classica nelle piazze come faceva lui». Il figlio Claudio Roni sarà presidente onorario dell’associazione. Il via dei concerti dall’estate con tappe in diversi comuni della Valle del Serchio.

Fosco Bertoli, già uomo Fondazione Banca del Monte e vice presidente dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, è stato, nel 2008, tra i fondatori dell’associazione che vuole ripartire dopo un 2020 orribile: “Vogliamo onorare al meglio il Maestro – esordisce Bertoli – vogliamo continuare a portare la musica, l’arte e la cultura nelle piazze e la musica può essere un volano turistico importante. Il nuovo programma ha visto l’adesione delle due Unioni Comuni, delle Fondazioni Bancarie e di tante amministrazioni privati oltre che qualche privato pronto a sostenerci. Le tappe che faremo saranno Barga, Borgo a Mozzano, Castelnuovo, Gallicano, Castiglione, Careggine e Coreglia. A queste aggiungo tre avvenimenti speciali. Quello a Calomini nella piazza davanti alla casa del Maestro Roni, quello a Casa Pascoli in collaborazione con la Fondazione Pascoli e quello al Rifugio Rossi, ai piedi della Pania della Croce. Saranno tutti appuntamenti di qualità che ufficializzeremo a breve e che stiamo naturalmente pensando pronti a seguire le regole sanitarie che saranno imposte in quel momento”.

Oltre al presidente Bertoli, fanno parte del nuovo gruppo operativo il giovane Matteo Marcalli, l’avvocato Michele Salotti, il maestro Ugo Menconi e Paolo Rinaldi che ha sempre seguito il Maestro Roni nella costruzione degli eventi.

“Il figlio Claudio ha voluto fortemente che l’attività dell’associazione riprendesse. In Valle del Serchio ci sono tanti amanti e conoscitori di musica classica a dispetto di quello che si può pensare. Il Serchio delle Muse ha aiutato in questo, ha fatto aumentare gli appassionati e svolto anche un importante richiamo turistico” conclude Bertoli.

Il consiglio direttivo è composto dai vice presidenti Imogen McNamara e Michele Salotti e dai consiglieri Maria Bruna Caproni, Giuseppe Lucchesi, Matteo Marcalli, Ugo Menconi e Paolo Rinaldi.