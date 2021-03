Garfagnana : pieve fosciana



Scontro tra due auto: estratto uno degli occupanti

lunedì, 1 marzo 2021, 13:36

di andrea cosimini

Paura questa mattina a Pieve Fosciana. Due auto, una Fiat Panda di color grigio chiaro e una Seat Terraco di color grigio scuro, si sono scontrate sulla via Nazionale all'altezza dell'incrocio con il cimitero.



Sul posto, alle 12.15, si sono precipitati i sanitari con due ambulanze da Castelnuovo. I rilievi sono stati invece affidati ai carabinieri della compagnia del capoluogo. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione dell'accaduto, pare che una delle due auto, proveniente dalla strada che conduce al cimitero, nell'atto di innestarsi sulla via Nazionale, si sia scontrata con l'altra macchina, che stava procedendo in direzione Castiglione.



Lo schianto è stato terribile. La Seat, dopo l'impatto, ha finito la sua corsa contro un albero posto lungo la via Parco della Rimembranza, a pochi passi dal cinema. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco della stazione di Castelnuovo che hanno estratto l'occupante della Seat rimasto incastrato al suo posto di guida. Con il divaricatore, gli operatori del 115 sono riusciti ad aprire lo sportello e, una volta adagiato sulla barella spinale, il conducente è stato definitivamente consegnato alle cure del 118. Fatto questo, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza entrambe le auto.



Due i feriti (fortunatamente lievi), un uomo e una donna, entrambi adulti e residenti in zona. Entrambi sono stati trasportati in ospedale a Castelnuovo, uno in codice verde e uno in codice giallo.



Presenti anche gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana che si è occupata di gestire il traffico. Chiuso temporaneamento il tratto di strada, in attesa dell'arrivo del carro-attrezzi. Disagi per gli automobilisti.