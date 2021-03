Studenti a videolezione con la polizia stradale

Altri articoli in Garfagnana

Sono circa 250 gli uomini e le donne che hanno risposto all’appello del direttore dell’area di Medicina Trasfusionale, Fabrizio Niglio a trasformare, in occasione della festa della donna, il gesto delle “scarpe rosse” in “sacche rosse” andando in uno dei centri trasfusionali dell’Azienda USL Toscana nord ovest a donare sangue

Il primo cittadino ha specificato che i contagiati sono così suddivisi: quattro in una famiglia, sei appartenenti a due famiglie distinte e due in un'altra famiglia. Mentre i rimanenti due contagiati, sono appartenenti a gruppi famigliari diversi

Nel dettaglio: Bagni di Lucca 3, Barga 10, Borgo a Mozzano 1, Camporgiano 1, Castelnuovo di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 1, Piazza al Serchio 1, San Romano in Garfagnana 2

In Toscana sono 165.451 i casi di positività al Coronavirus, 1.000 in più rispetto a ieri (989 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

Più di una imprenditrice o lavoratrice autonoma su due non si è fatta travolgere, nemmeno psicologicamente, dall’annus horribilis 2020. Addirittura quasi il 40% di questa platea in rosa l’anno scorso si è impegnato in maniera proattiva, ad esempio riorganizzando la propria attività, o ha continuato a lavorare registrando a fine...

I lavori hanno preso il via da Careggine: la società elettrica sostituirà più di un chilometro e mezzo di conduttori nudi aerei con nuovo cavo interrato, che sarà posato con tecnica No-Dig grazie alla quale gli scavi per il cantiere saranno ridotti al minimo