Garfagnana



Susanna Ceccardi interviene alla riunione di sezione: la Lega ringrazia

sabato, 27 marzo 2021, 08:22

Il commissario della sezione Mediavalle e Garfagnana "Lega per Salvini Premier" Luigi Pellegrinotti, ringrazia a nome di tutti gli iscritti, sostenitori e militanti, Susanna Ceccardi, europarlamentare per la Lega, per il suo gradito intervento alla riunione della sezione che si è tenuto ieri sera.



Tanti i temi affrontati di carattere europeo, nazionale e regionale. A partire dalla scelta del partito di far parte della maggioranza di governo, fino alla spinosa questione dei vaccini, mal distribuiti da parte della regione Toscana.



«Ci ha fatto davvero un enorme piacere la presenza di Susanna Ceccardi alla riunione di sezione – ha specificato il commissario Luigi Pellegrinotti – è stata una piacevole sorpresa. Aspettiamo Susanna ai nostri eventi, una volta che saremo usciti dalla pandemia, così come da lei promesso nel corso dell’assemblea. Non vediamo l’ora di tornare attivi sul territorio e di prestare la nostra attenzione alle numerose istanze dei cittadini. La peculiarità del nostro partito è proprio quella di organizzare una struttura capillare forte attraverso le risorse interne, tesa al costante ed assiduo ascolto dei cittadini, attraverso la presenza dei nostri gazebo sul territorio».