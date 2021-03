Garfagnana



Zona rossa di… rabbia per parrucchieri ed estetiste

lunedì, 29 marzo 2021, 18:54

di simone pierotti

E’ grande la delusione tra quelle attività commerciali colpite direttamente dal passaggio dalla arancione a quella rossa, come i parrucchieri e i centri estetici. Il rapido ed improvviso “voltafaccia” della Regione, dovuto ad un errato calcolo dei vari indici di contagio, ha lasciato di stucco tante attività commerciali che, ancora una volta, pagano colpe non proprie. Stavolta tocca a questi settori che, guarda caso, devono chiudere in un momento dell’anno tradizionalmente favorevole.

Gabrio Tognarelli di “Gents” è rimasto spiazzato: “Da oggi siamo chiusi, sperando sia solo fino a Pasqua. Dopo le dichiarazioni di Giani si pensava alla zona arancione invece alle 19 è arrivata la mazzata e ci hanno costretti a metterci al telefono ed avvisare i clienti. La cosa che fa arrabbiare è solo il fatto che dopo un anno continuano a non darti notizie in anticipo in modo che le aziende si possano organizzare: avevano promesso che sarebbero migliorati sotto questo punto di vista ma mi pare sempre uguale!”.

Sandra Maroni, titolare di “Parrucchieri Tiffany” a Castelnuovo: “Non posso che essere delusa da questo nuovo ed inatteso provvedimento di chiusura. Se, dopo un anno, siamo ancora a questo punto, tante, troppe attività sono sempre più vicine al rischio chiusura, se non arriveranno aiuti concreti. Personalmente proporrei di lasciare tutte le attività commerciali aperte, nel rispetto di normative igienico – sanitarie sicure e rigide, e con controlli da parte delle autorità. Purtroppo aprire e chiudere, così senza molto preavviso, è la rovina nel mio lavoro dove i clienti sono organizzati su appuntamento. In questa maniera, mi dispiace ammetterlo, si stimola soltanto l’abusivismo!”.

Diego Tognarelli, titolare di “Diego Hair Studio” di Castelnuovo: “Sinceramente mi aspettavo che si passasse in zona rossa, ero quasi sorpreso che non fosse già successo. Semmai è scocciante che la comunicazione sia avvenuta così, improvvisamente. Trattandosi della settimana della Pasqua, è inevitabile che siano saltati tanti appuntamenti ma non ci possiamo fare nulla. A mio avviso lo stesso decreto sostegni è una beffa per molti di noi: il premier Draghi aveva promesso aiuti a tutte le partite Iva, poi ha messo dei paletti e non tutti ci rientreremo. Il limite del 30% mi pare sbagliato, perché il reddito del 2020, in realtà, è servito per coprire tutte le spese che un’attività ha dovuto comunque sostenere anche se chiusa, di certo non può essere considerato un guadagno!”

Chiusura anche per i centri estetici, come ci dice Sara Fanani che gestisce i due centri Venus, uno a Castelnuovo ed uno a Piazza al Serchio: “Non la trovo giusta perché non è possibile nel giro di due ore cambiare la zona! L’errore c’è stato, ma noi paghiamo una colpa non nostra. Non vedo a cosa servano tutte queste limitazioni, per me è giusto prevedere restrizioni nel caso che i contagi aumentino, come la zona arancione, ma troppe limitazioni alle attività commerciali non hanno portato ad un calo di contagi, mi pare. Quanti sono i casi positivi causati da centri estetici o parrucchieri? Pochi o quasi nessuno, perché nel nostro caso il o la professionista lavora da solo con un o una cliente ed usando tutte le cautele possibili. Mi auguro che la zona rossa duri sono per una settimana perché siamo da capo! Purtroppo i ristori sono davvero pochi. Personalmente ho raddoppiato la mia attività, aprendo un secondo centro a Piazza al Serchio, perché ho fiducia, mi auguro che la situazione cambi a breve!”.

Lucia Pierotti ha un centro estetico a Pieve Fosciana, Estetica Lucia: “Da un paio di settimane temevo che la Regione o la Provincia passassero in zona rossa ma, certamente, non così a sorpresa. Purtroppo ho dovuto disdire gli appuntamenti, in un periodo dell’anno in cui nel nostro settore aumenta il lavoro. Comunque se il nostro sacrificio potrà servire ad un miglioramento, accetteremo anche questo, diversamente non possiamo fare. Mi auguro che la situazione migliori con l’arrivo della bella stagione, e che si possa tornare a vivere, in generale”.

Michela Demetri, insieme alla collega Amanda gestisce il negozio di parrucchiera “Pretty Hair”: “Ad essere sincera me lo aspettavo, dispiace per il preavviso tardivo, anche per il nostro negozio sono saltati tanti appuntamenti. Abbiamo lavorato anche domenica ma diversi clienti hanno preferito spostare alla settimana dopo Pasqua. Secondo me la mossa della zona rossa non è stata molto intelligente perché la gente che doveva fare spese ha finito per affollare le attività commerciali in questo fine settimana, invece di diluirsi nella settimana”.