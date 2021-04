Garfagnana : pieve fosciana



A fuoco la raccolta del fieno per gli animali. Filippi: "Danno enorme"

giovedì, 1 aprile 2021, 14:27

di simone pierotti

Una stagione di fieno andata in fumo in tutti i sensi: non è soltanto un titolo da agenzia giornalistica, purtroppo è la triste realtà che, da ieri, vede protagonista una nota azienda agricola a conduzione familiare di Pieve Fosciana, con ben 32 animali da allevamento, quella dei fratelli Filippi.

L’incendio che ha colpito l’area di Pontardeto ha mandato in fumo circa 140 balle di fieno, oltre ai quattro teli che coprivano i rotoli, in pratica tutto il lavoro di diversi mesi per dare da mangiare agli animali. La terra e gli animali necessitano di sacrifici e duro lavoro, e i fratelli Filippi si occupavano, tra le varie mansioni, di reperire e preparare il fieno per gli animali, raggiungendo in pratica un’autosufficienza alimentare. Questo almeno era il loro progetto, ma ieri i “sogni” sono andati letteralmente in fumo.

“Un danno enorme – racconta Alessandro Filippi – calcolabile in circa 7000 euro se si considera il valore medio di mercato del fieno ma, avendolo prodotto in aree disagiate come la Garfagnana, è incalcolabile il costo del lavoro”.

Non c’è stato nemmeno tempo per piangersi addosso perché i ritmi della campagna non conoscono sosta e i fratelli Filippi, da ieri sera, erano già alla disperata ricerca di nuovo fieno per alimentare i propri alimentari.

“Approfitto del vostro spazio per raccontare quanto sta accadendo oggi e ringraziare i tanti colleghi, amici e paesani che si stanno adoperando per aiutarci. Così tanti allevatori ci stanno aiutando nell’acquisto del fieno ed è partita una raccolta spontanea per sostenerci. So di una raccolta fondi organizzata a Pieve Fosciana e di un’altra a Barga, molto attivi anche i social. Siamo commossi e ringraziamo tutte queste persone per la loro generosità”.