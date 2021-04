Anpi Garfagnana: calendario iniziative per la ricorrenza del 25 aprile

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 22 aprile 2021, 12:52

La giornata mondiale della terra è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra, celebrata dalle Nazioni Unite ogni anno il 22 aprile

giovedì, 22 aprile 2021, 12:45

Il coordinamento di Forza Italia Garfagnana torna a denunciare lo stato di malfunzionamento del piano vaccinale a discapito dei cittadini

giovedì, 22 aprile 2021, 12:31

Alessandro Vietina è il nuovo presidente Faib Toscana Nord, il sindacato di categoria dei gestori degli impianti di carburante di Confesercenti

giovedì, 22 aprile 2021, 11:00

Divenuta nel tempo un avvenimento educativo e informativo, la Giornata della Terra, che si celebra il 22 aprile, quest'anno ha come tema Restore Our Earth: "Ripristiniamo la nostra Terra", per sottolineare la necessità di preservare gli equilibri ambientali minacciati e di ripristinare la naturale bellezza di un ecosistema globale dal quale dipende tutta...

giovedì, 22 aprile 2021, 10:57

E' quanto sottolinea Coldiretti Lucca, commentando positivamente l'approvazione definitiva del Senato della Legge di Delegazione europea contro le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nelle filiere agricole e alimentari

mercoledì, 21 aprile 2021, 17:07

Nel territorio comunale di Piazza al Serchio, finora, non si era registrati più di molti casi di positività al covid-19 mentre, nelle ultime due settimane, la tendenza si è fatta preoccupante. Con i cinque casi di ieri, martedì, e quello di lunedì, il totale dei cittadini attualmente positivo è salito...