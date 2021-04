Asbuc, la cassazione rigetta il ricorso su incompatibilità

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 25 aprile 2021, 14:00

Sono sette i nuovi contagi in Valle del Serchio oggi: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 2, Borgo a Mozzano 1, Camporgiano 1, Fosciandora 1, Piazza al Serchio 1

domenica, 25 aprile 2021, 13:06

In Toscana sono 222.814 i casi di positività al Coronavirus, 955 in più rispetto a ieri (922 confermati con tampone molecolare e 33 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 24 aprile 2021, 17:42

È arrivata nel pomeriggio del 23 aprile 2021 fa la comunicazione ufficiale della nomina del dottor Giuseppe Vignali a direttore del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano

sabato, 24 aprile 2021, 17:14

La nuova segreteria sarà composta da Michel Rocchiccioli (nominato segretario), Benedetta Suffredini, Nicola Giampieri, Francesca Taddei ed Emanuele Magri

sabato, 24 aprile 2021, 14:56

Non usa mezzi termini Adriano Rapaioli responsabile Fiepet Toscana Nord, il sindacato pubblici esercizi di Confesercenti, per raccogliere la rabbia di tanti colleghi che speravano in una vera ripartenza dal 26 aprile

sabato, 24 aprile 2021, 14:53

La zona compresa fra il monte Sagro e monte Grondilice, sulla provincia di Massa Carrara, è stata colpita da un vasto incendio che le condizioni meteo stanno implementando