Cade in montagna, soccorso un uomo

domenica, 4 aprile 2021, 22:21

Nel dettaglio: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 3, Barga 2, Borgo a Mozzano 3, Camporgiano 3, Castelnuovo di Garfagnana 4, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 2, Minucciano 1, Pieve Fosciana 2, Sillano Giuncugnano 1, Villa Collemandina 2

domenica, 4 aprile 2021, 14:49

In Toscana sono 201.744 i casi di positività al Coronavirus, 1.626 in più rispetto a ieri (1.575 confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 3 aprile 2021, 17:24

Un nuovo calendario interattivo, sincronizzato con le agende dei consulenti di GAIA, per prenotare un appuntamento allo sportello in totale sicurezza: il Gestore idrico ha lanciato un applicativo, da oggi disponibile on line sul sito web istituzionale www.gaia-spa.it,

sabato, 3 aprile 2021, 15:12

Nel dettaglio: Pescaglia 2, Bagni di Lucca 3, Barga 2, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo di Garfagnana 1, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 1, Sillano Giuncugnano 1

sabato, 3 aprile 2021, 14:04

Sono 1.473 i positivi in più rispetto a ieri (1.434 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 200.118 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 2 aprile 2021, 19:35

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta i negozi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita nonché i centri commerciali possono fare solo la consegna a domicilio dei generi alimentari e dei beni di prima necessità esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio commerciale