Canonica in pessime condizioni: "Problema per sicurezza"

venerdì, 30 aprile 2021, 16:39

di daniele venturini

Nella frazione di Fiattone, all'interno del comune di Gallicano, da diverso tempo vi è il problema della canonica adiacente alla chiesa parrocchiale, che versa in pessime condizioni.



Nei giorni scorsi è stato fatto un sopralluogo da parte dei tecnici della curia di Lucca per accertare le condizioni dell’immobile. La canonica deve essere ristrutturata perché è pericolante, ma sembra che la curia proprietaria dell’immobile non abbia le risorse per porre in essere la ristrutturazione.



Al momento è stato transennato il tratto di strada dove è ubicata la canonica. Ovviamente il problema rimane e deve essere risolto, perché, nonostante il momentaneo transennamento, vi è comunque un problema di sicurezza per chi transita nella strada che porta alla chiesa.