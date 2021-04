Garfagnana



Caos vaccinazioni, Cambiamo!: "Toscana tra le ultime regioni"

mercoledì, 7 aprile 2021, 12:20

"Cambiamo!" interviene sul caos vaccinazioni della Regione Toscana e lo fa con una nota del comitato provinciale di Lucca, tramite i rappresentati Simone Simonini, coordinatore provinciale, e Giovanna Marsili di Coreglia Antelminelli.



"Da settimane - esordiscono i due -, nonostante i molti annunci, il portale per le prenotazioni della Regione Toscana rimane chiuso, mentre divampa la protesta tra la gente, che rimane in attesa di risposte concrete".



"Gli annunci sulla stampa - incalzano - scorrono via come se i risultati fossero già acquisiti, mentre le persone attendono, sfiduciate e arrabbiate questa situazione di stallo della Regione, e di una programmazione evidentemente poco consona alla realtà; dopo aver lasciato clamorosamente fuori gli estremamente vulnerabili e gli over 80, con i numeri peggiori di tutta Italia.

Gli sbagli delle settimane passate sono tangibili a tutti, intere categorie inserite come prioritarie a discapito dei veri soggetti a rischio".



"Se da un lato si parla di presidi ospedalieri in difficoltà - affermano -, dall'altro in Toscana si vanno a vaccinare in massa persone considerate a basso rischio, lasciando fuori chi a contatto con il virus rischia sicuramente di più, anche in termini di possibili ricadute su future ospedalizzazioni. Una politica certo fallimentare nel modo di organizzare l'immediato, ma ben più deleteria nel considerare le ricadute future nei numeri".



"Mentre fuori divampa la polemica - concludono - e la situazione di piazza diventa incandescente, con intere categorie costrette al blocco forzato delle proprie attività, la giunta regionale corre ai ripari annunciando il ripristino delle prenotazioni, senza però rivedere quelle vaccinazioni che hanno destato non poche polemiche, a favore dei più giovani e forti".