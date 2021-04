Garfagnana



Careggine, erogati contributi a fondo perduto per le attività

giovedì, 1 aprile 2021, 14:41

di viola pieroni

Attraverso il fondo di sostegno nazionale, il comune di Careggine ha erogato contributi a fondo perduto per le attività commerciali e artigianali del territorio comunale, vista la particolare situazione socio-economica determinatasi a causa della pandemia da Covid-19. Il contributo erogato riguarda l'anno 2020 e verrà riproposto con successivi bandi anche per gli anni 2021 e 2022.



Il sindaco Lucia Rossi informa che sono 13 le attività commerciali e artigianali che hanno ottenuto il contributo, facendo apposita "richiesta contributo a fondo perduto", elargito in base alla riduzione del fatturato rispetto all'anno precedente e in base al numero di settimane di chiusura forzata imposta dai decreti. Un momento difficile per tutti, che ci vede intrappolati oltre che in una crisi sanitaria anche in una crisi economica e sociale.