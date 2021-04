Codice giallo per piogge e temporali

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 10 aprile 2021, 15:55

Così il sindaco di Minucciano, Nicola Poli, risponde alla minoranza sulla vicenda riguardante la pista di atterraggio dell'elisoccorso a Pieve San Lorenzo

sabato, 10 aprile 2021, 14:11

In Valle del Serchio si contano otto nuovi casi: Bagni di Lucca 1, Castelnuovo di Garfagnana 2, Gallicano 1, Minucciano 1, Sillano Giuncugnano 3

sabato, 10 aprile 2021, 13:14

In Toscana sono 207.986 i casi di positività al Coronavirus, 1.177 in più rispetto a ieri (1.135 confermati con tampone molecolare e 42 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 10 aprile 2021, 12:02

Così il Comitato per l’attuazione della Costituzione della Valle del Serchio interviene in una nota stampa

sabato, 10 aprile 2021, 11:50

Da lunedì con il ritorno in zona arancione della Toscana, ad eccezione delle aree per le quali la Regione ha mantenuto le restrizioni massime, riparte tutto il commercio sia in sede fissa che nei mercati; per bar e ristoranti, invece, rimane la possibilità solo di effettuare la vendita per asporto...

sabato, 10 aprile 2021, 10:24

La segreteria territoriale del Partito Democratico di Lucca si dichiara al fianco delle attività commerciali della Piana e della Valle del Serchio in questo momento di crisi legato alla pandemia