Garfagnana



Comitato Attuacost: “Assalto dei… draghi, pericolo per la democrazia”

sabato, 10 aprile 2021, 12:02

“In ogni mito, in ogni leggenda occidentale, il drago fa la parte del cattivo. Eppure l’ultimo drago giunto nel panorama politico italiano, anch’esso ritenuto portatore di poteri soprannaturali ed incontestabili, è stato accolto come un salvatore” – esordisce così il Comitato per l’attuazione della Costituzione della Valle del Serchio.

“Dopo i limiti e le incapacità mostrate dal governo Conte siamo arrivati a Draghi. Nei primi atti del governo un cambio di paradigma è evidente; in molti si sono scandalizzati per il ritorno di vecchi scheletri berlusconiani come Brunetta, Gelmini e Carfagna; ma non sono loro il vero pericolo di questo governo! Sono gli uomini del potere economico internazionale il vero pericolo, Draghi in primis, uomo di Goldman Sachs e dei grandi potentati economici. Ma gli spunti di preoccupazione possono essere molti altri. La militarizzazione della sanità e dell’emergenza. Al fallimento di Arcuri siamo passati al generale Figliuolo.

Un tentativo ipocrita di “greenwashing” (cioè “lavaggio verde”) che potrebbe coinvolgere anche altri settori, tra cui quello del trattamento dei rifiuti, dove non solo Salvini ma anche da soggetti apparentemente più presentabili stanno arrivando forti pressioni per un rilancio degli impianti di termovalorizzazione quali esempi “nobili” di fonti rinnovabili di energia”.

“Infine, ma non da ultimo, riteniamo necessario un passaggio sulla situazione sanitaria. Non sottovalutiamo affatto la gravità della pandemia, né il contributo che i vaccini hanno storicamente dato nella lotta contro le malattie. La premessa è d’obbligo, perché chiunque si avventuri in un ragionamento critico su questo argomento viene quasi immediatamente accusato di negazionismo. E’ giusto riflettere, e qui sostituiamo un deciso affermativo all’interrogativo, sull’ennesimo evidente disastro determinato dalla riforma del titolo V della Costituzione, dai danni che potrebbero arrivare se si continuasse sulla strada dell’autonomia regionale differenziata, dalla “babele” anche in campo vaccinale di 20 sistemi sanitari differenti”.

“Ma su tutto domina il disastro dell’Unione Europea le cui politiche ci hanno portato alla mercè degli interessi profittevoli delle grandi case farmaceutiche. Riteniamo che molti elementi della Costituzione siano in pericolo: la difesa della salute e dell’ambiente, il diritto al lavoro, la liberta di pensiero e di riunione, il ruolo dello Stato e la privatizzazione di sue funzioni fondamentali, lo svilupparsi dell’attività privata in contrasto con l’utilità sociale, etc. etc. Di una cosa siamo drammaticamente certi. Dalla seconda guerra mondiale e dal ventennio fascista l’Italia è uscita distrutta strutturalmente ed economicamente; tuttavia grazie anche alla lotta di Resistenza, nonché all’azione di forze politico/sociali sane ed organizzate, seppur spesso in clandestinità, fu instillato il seme di quelle idee e culture di libertà, uguaglianza, diritti, democrazia e riscatto sociale, alla base della Costituzione Repubblicana del 1948; ideali che in parte rimasero solo su carta, ma che per qualche decennio consentirono anche importanti avanzamenti sociali e democratici nel nostro Paese. Oggi quel seme e quegli ideali non li vediamo; abbiamo il timore che dopo il Covid ci aspettino anni di arretramenti democratici e sociali; gli attacchi formali e sostanziali alla Costituzione saranno più forti che mai”.