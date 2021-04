Garfagnana



Confartigianato: "Ordinanza Giani, ulteriore colpo basso"

venerdì, 2 aprile 2021, 19:28

Dura nota di Confartigianato Imprese Lucca che critica l'ordinanza, emessa dal presidente della regione Toscana Eugenio Giani, sulla chiusura dei supermercati.



"L’ordinanza di oggi è veramente un ulteriore colpo basso nei confronti degli esercizi commerciali - attacca -. Venerdì 2 aprile si dispone la chiusura per domenica 4 aprile e lunedì 5 di tutti gli esercizi commerciali, compresi anche i negozi di generi alimentari. Ad un giorno dalla Pasqua quando questi debbono vendere uova e colombe che hanno in giacenza! Ma arreca un danno enorme alle aziende che dovranno, se va bene, svendere questi prodotti dopo Pasqua. Il contentino è che possono consegnarle a domicilio previa prenotazione on line o telefonica".



"Tutto questo è semplicemente vergognoso! - conclude - Confartigianato Imprese Lucca stigmatizza questo comportamento che va a colpire chi ha fatto del suo lavoro un’arte ed una ragione di vita e senza alcun preavviso o quasi. Attenzione perché c’è un limite a tutto!"